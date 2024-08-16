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Часть охраны Байдена будет обеспечивать безопасность Трампа

Екатерина Венкина
16 августа 2024 г.

Переориентация сотрудников Секретной службы стала возможной в связи с облегчением графика поездок Байдена, пишет The New York Times.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп (фото из архива)Фото: Dennis Van Tine/STAR MAX/IP/zz/picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Секретная служба США направила часть охраны президента Джо Байдена на поддержание безопасности кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Это было сделано после покушения на экс-президента в июле, сообщила в четверг, 15 августа, газета The New York Times (NYT).

По ее данным, было также приобретено бронированное стекло для защиты Трампа от возможных атак в ходе предвыборных митингов на открытом воздухе.

Подобная переориентация части команды - само по себе явление необычное, уточнила газета со ссылкой на источник. Вместе с тем рост угроз Трампу в сочетании с сокращением графика поездок Байдена сделали этот шаг возможным, добавил собеседник издания. Сотрудники, которые обычно задействованы при подготовке поездок первого лица государства, теперь заняты охраной республиканца.

В Белом доме и в предвыборном штабе Трампа отказались от комментариев.

Трамп в октябре хочет вернуться в город, где его ранили

Бывший глава Белого дома не участвовал в предвыборных акциях на открытом воздухе со времени митинга в Батлере (штат Пенсильвания), где он был ранен. В четверг, 15 августа, он, однако, провел пресс-конференцию на открытом воздухе в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

В интервью бизнесмену Илону Маску он сказал, что в октябре планирует вновь приехать в Батлер.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Один посетитель митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили сотрудники служб безопасности.

Отставка директора Секретной службы США

Занимавшая пост директора Секретной службы США Кимберли Читл в июле подала заявление об отставке на фоне расследования обстоятельств покушения на кандидата в президенты от Республиканской партии.

До этого в Палате представителей США состоялись слушания по вопросу нарушения режима безопасности во время мероприятия, на котором было совершено покушение на Трампа. Читл взяла на себя ответственность за то, что атаку на экс-президента не удалось предупредить, и назвала произошедшее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия.

Высшие должностные лица Секретной службы США неоднократно отклоняли просьбы о выделении дополнительных ресурсов и персонала для службы безопасности Дональда Трампа на протяжении двух лет, предшествовавших попытке покушения на него на митинге в Пенсильвании, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Дебаты Харрис и Трампа состоятся 10 сентября

Первые дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа состоятся 10 сентября в эфире телеканала АВС.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и получила достаточную поддержку для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

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