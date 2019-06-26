CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх бывшего российского министра спорта и нынешнего вице-премьера РФ Виталия Мутко. Удовлетворив апелляцию Мутко, суд в четверг, 11 июля, аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017.

Свое решение CAS объяснил формально-юридическими причинами. С точки зрения судей, правила 59 и 44 Олимпийской хартии, на которые ссылался МОК, дисквалифицировав Мутко за причастность к российской государственной системе допинга, не могут быть применимы к рассматриваемому случаю. В частности, указывается, что правило 59 распространяется только на действующих спортсменов, тренеров или официальных членов делегации, а Виталий Мутко во время Олимпиады 2014 года в Сочи ни тем, ни другим, ни третьим не являлся.

Кроме того, согласно решению спортивного суда в Лозанне, отстранение не может распространяться на все будущие Игры.

В то же время аннулирование решения исполкома МОК не означает того, что 60-летний Мутко автоматически сможет снова принимать участие в Олимпийских играх, поскольку это входит в компетенцию Международного олимпийского комитета. В вердикте CAS также не дается оценка вовлечению бывшего министра в допинговый скандал.

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