 CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2019

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Россия

CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Отменив решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпийских игр Виталия Мутко, Спортивный арбитражный суд не снял с экс-министра спорта обвинения в причастности к государственной системе допинга.

Виталий Мутко

Виталий Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх бывшего российского министра спорта и нынешнего вице-премьера РФ Виталия Мутко. Удовлетворив апелляцию Мутко, суд в четверг, 11 июля, аннулировал решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017.

Контекст

Все-таки это случилось. Мутко ушел с поста главы оргкомитета по подготовке ЧМ-2018. Путин просто не хочет больше никаких скандалов в преддверии чемпионата, считает Штефан Нестлер. (28.12.2017)

После решения МОК об отстранении российской сборной от Олимпиады за допинг в России закипели эмоции. Факты говорят, что наказание не такое страшное. (06.12.2017)

Свое решение CAS объяснил формально-юридическими причинами. С точки зрения судей, правила 59 и 44 Олимпийской хартии, на которые ссылался МОК, дисквалифицировав Мутко за причастность к российской государственной системе допинга, не могут быть применимы к рассматриваемому случаю. В частности, указывается, что правило 59 распространяется только на действующих спортсменов, тренеров или официальных членов делегации, а Виталий Мутко во время Олимпиады 2014 года в Сочи ни тем, ни другим, ни третьим не являлся.

Кроме того, согласно решению спортивного суда в Лозанне, отстранение не может распространяться на все будущие Игры.

В то же время аннулирование решения исполкома МОК не означает того, что 60-летний Мутко автоматически сможет снова принимать участие в Олимпийских играх, поскольку это входит в компетенцию Международного олимпийского комитета. В вердикте CAS также не дается оценка вовлечению бывшего министра в допинговый скандал.

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:00

Фильм ARD о допинге: что немцы узнали о Мутко

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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Ссылки в интернете

CAS 2017/A/5498 Vitaly Mutko v. IOC

Аудио- и видеофайлы по теме

Фильм ARD о допинге: что немцы узнали о Мутко  

ARD: Допинг, очевидно, применяли и российские футболисты WEB  

Эксклюзив DW: Немецкий журналист о Путине и допинге в спорте  

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