CAS дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на 8 лет

Трехкратный олимпийский чемпион, китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Такое решение в пятницу, 28 февраля, принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Как отметила пресс-служба CAS, срок будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года. Таким образом, спортсмену останутся все завоеванные им ранее медали.

С иском в арбитраж обратилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Причиной стал скандал, произошедший 5 сентября 2018 года, когда домой к Сунь Яну, которого в 2014 году уже уличали в употреблении запрещенных веществ, пришли трое сотрудников антидопинговой службы, чтобы взять у него пробы крови и мочи во внесоревновательный период. Как сообщало тогда, британское издание The Sunday Times, сначала спортсмен отказывался пускать допинг-офицеров домой, а после - сдавать мочу в их присутствии. В итоге он все же согласился сдать кровь, но позднее разбил контейнер с допинг-пробой молотком.

Международная федерация плавания тогда сочла вину спортсмена недоказанной и отказалась дисквалифицировать китайца. После чего WADA и обратилось в CAS. Агентство уже приветствовало вердикт. "Мы подали апелляцию на том основании, что Сунь Ян добровольно отказался сдать пробу, как того требуют положения всемирного антидопингового кодекса и соответствующие международные стандарты тестирования и исследования. WADA принимает к сведению санкции, вынесенные CAS, и выражает удовлетворение в связи с тем, что в данном случае справедливость восторжествовала", - говорится в заявлении агентства.

Пловец пойдет в суд

Китайский спортсмен уже заявил, что шокирован решением CAS, но сдаваться не намерен. "Я поручил адвокату подать апелляцию в Федеральный Верховный суд Швейцарии в соответствии с законом",- цитирует его слова агентство Reuters. Сунь Ян подчеркнул, что "твердо уверен в своей невиновности" и будет бороться до конца за свои законные права и интересы.

28-летний Сунь Ян специализируется в плавании вольным стилем, дважды побеждал на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, еще одно золото взял на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, в его коллекции две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали. Одиннадцать раз он становился чемпионом мира.

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