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Чайлдфри в Германии: почему женщины не хотят детей

Оксана Иванова
20 ноября 2024 г.

В Гамбурге живет больше всего женщин с позицией чайлдфри, а заводить детей или нет, немки решают еще до 18 лет. Что еще известно о чайлдфри в Германии? Интервью с немецкой исследовательницей.

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Пустая песочница
Немецкий социолог: Решения иметь ребенка или нет принимаются осознанно и самостоятельноФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

В конце 2022 года в Германии опубликовали первое подробное исследование о женщинах, которые осознанно отказываются от возможности иметь детей. Для этого под руководством профессора Клаудии Ранфельд (Claudia Rahnfeld) Высшей школы Геры-Айзенах социолог Аннкатрин Хойшкель (Annkatrin Heuschkel) опросила более тысячи жительниц из разных городов ФРГ в возрасте от 18 до 45 лет.

Сейчас примерно каждая пятая жительница Германии не заводит детей - для многих из них это обдуманное решение. Опрошенные могли выбрать несколько причин, по которым они стали чайлдфри. Результаты показали, что такие девушки прежде всего хотят иметь больше свободного времени (82%) и не упускать возможность для самореализации (80%). Это главные аргументы против семейной жизни. При этом наличие партнера не играет большой роли, так же как и возраст опрошенных женщин. А вот негативный опыт в детстве и страх самих родов, а также тревога по поводу совмещения семьи и карьеры сказываются на принятии этого решения. Среди причин опрошенные называли и сомнения, смогут ли они стать хорошими родителями. Сейчас научная группа изучает немецких мужчин - как они воспринимают отцовство и что обуславливает их желание завести ребенка. DW поговорила с руководительницей исследования Клаудией Ранфельд.

DW: Какой вывод исследования оказался для вас самым неожиданным?

Клаудиа Ранфельд: Их сразу несколько. Прежде всего то, что женщины уже в раннем возрасте (более 40% респонденток с позицией чайлдфри ответили, что еще до 18 лет знали, что не будут заводить детей. - Ред.) принимают осознанное и окончательное решение не иметь детей. И в обществе этому нет принятия, а скорее есть отторжение - мягко говоря, женщинам не аплодируют, когда они так рано заявляют, что не хотят детей.

Судя по выводам, решение иметь или не иметь детей для немецких женщин  не зависит от наличия партнера - судя по вашему исследованию, 80% чайлдфри-женщин состоят в отношениях и довольны партнерством без ребенка. Вы рассчитывали на такой результат?

- Нет, это тоже неожиданность, ведь это полностью не соответствует представлениям в немецком обществе о чайлдфри-женщинах. Получается, они решают самостоятельно и независимо от того, есть ли у них ресурсы, деньги или партнер. До этого исследования была другая картина.

Отличаются ли данные на западе и востоке Германии?

Профессор Клаудия Ранфельд
Профессор социологии Клаудия РанфельдФото: Andreas Groll

- На востоке страны меньше чайлдфри-женщин, это связано с социалистическим опытом: детей рожали как само собой разумеющееся, потому что совместить семью и работу было проще. Это идет в противовес модели в бывшей Западной Германии: если у женщины появляется ребенок, она сидит дома и фактически отказывается от карьеры.

А есть ли разница в крупных и небольших городах?

 - Да, к примеру, Гамбург - город с самым высоким процентом (у 29% жительниц Гамбурга нет детей - Ред.) чайлдфри-женщин, что объясняется эмансипированными установками. Те, кто добровольно отказываются от возможности родить ребенка, реализуют себя в других сферах. Это проще в крупных городах, а не в деревнях.

Когда в 2022 году вышли первые результаты вашего исследования, многие немецкие СМИ написали о них. Затем последовали оскорбительные комментарии и высказывания организаций многодетных семей, что такие публикации могут негативно влиять на общество. Как вы можете это объяснить?

- У меня есть гипотеза, которую я не могу подтвердить научно: люди с другими ценностями думают, что так на них нападают. Семейная жизнь, а тем более семейная жизнь с детьми, слишком идеализирована. Тому, кто гонится за этим идеалом, внезапно начинают рассказывать, что жить можно и по-другому. Кроме того, это общественная проблема, которую делают невидимой: рождаемость в Германии падает, а дебаты о пенсионной системе (вышедшие на пенсию живут за счет отчислений тех, кто еще работает. - Ред.) накаляются. Нужно перепридумывать устройство, а девушки в таком юном возрасте сами отказываются от возможности деторождения. Люди злятся, когда такие решения принимается индивидуально. Осознание того, что без детей можно быть самостоятельнее и построить карьеру, обуславливает этот выбор.

Женщина с детской коляской
По мнению немецких ученых, дети усиливают неравноправие между женщинами и мужчинамиФото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Нужно сказать, что неравенство между мужчинами и женщинами остается колоссальным, особенно, что касается детей. Рождение ребенка, с социологической точки зрения, никак не влияет на жизнь мужчины, в то время как у женщин все переворачивается с ног на голову. Поколение женщин, которое сейчас уйдет на пенсию, могло как-то справляться с детьми и работой, но становится все сложнее и сложнее, и результат мы видим сейчас.

Звучит так, как будто для женщин это главный выбор в жизни, неужели так можно сказать и про Германию?

- Да, женщин до сих пор характеризуют через этот аспект. У девушки, которая строит карьеру, все равно время от времени спрашивают, задумывается ли она о детях. В то время как статус мужчины меньше определяется отношениями, семейной жизнью и наличием ребенка. Это и есть неравноправие.

Сейчас вы начали изучать и мужчин-чайлдфри, уже есть первые результаты?

- Скорее, мы исследуем отцовство и то, как у мужчин появляется желание завести ребенка. Сюда входит и аспект чайлдфри. У нас уже есть некоторые данные по одному поколению, но пока делать выводы рано: мы хотим изучить отношение к отцовству у разных поколений мужчин в Германии.

В России законодательно запретили так называемое "движение чайлдфри". С социологической точки зрения можно ли вообще называть женщин, которые не хотят иметь детей, движением?

- В разных странах действительно есть женщины, которые не заводят детей по разным идеологическим причинам - например, по экологическим соображениям. Но называть это организованным сообществом действительно странно. Даже если бы такое движение существовало, то этот запрет - абсолютное нарушение прав женщин. Невозможно залезть в жизнь женщины сильнее, чем навязать ей желание родить ребенка.

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