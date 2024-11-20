Чайлдфри в Германии: почему женщины не хотят детей

В Гамбурге живет больше всего женщин с позицией чайлдфри, а заводить детей или нет, немки решают еще до 18 лет. Что еще известно о чайлдфри в Германии? Интервью с немецкой исследовательницей.

В конце 2022 года в Германии опубликовали первое подробное исследование о женщинах, которые осознанно отказываются от возможности иметь детей . Для этого под руководством профессора Клаудии Ранфельд (Claudia Rahnfeld) Высшей школы Геры-Айзенах социолог Аннкатрин Хойшкель (Annkatrin Heuschkel) опросила более тысячи жительниц из разных городов ФРГ в возрасте от 18 до 45 лет.

Сейчас примерно каждая пятая жительница Германии не заводит детей - для многих из них это обдуманное решение. Опрошенные могли выбрать несколько причин, по которым они стали чайлдфри. Результаты показали, что такие девушки прежде всего хотят иметь больше свободного времени (82%) и не упускать возможность для самореализации (80%). Это главные аргументы против семейной жизни. При этом наличие партнера не играет большой роли, так же как и возраст опрошенных женщин. А вот негативный опыт в детстве и страх самих родов, а также тревога по поводу совмещения семьи и карьеры сказываются на принятии этого решения. Среди причин опрошенные называли и сомнения, смогут ли они стать хорошими родителями. Сейчас научная группа изучает немецких мужчин - как они воспринимают отцовство и что обуславливает их желание завести ребенка. DW поговорила с руководительницей исследования Клаудией Ранфельд.

DW: Какой вывод исследования оказался для вас самым неожиданным?

Клаудиа Ранфельд: Их сразу несколько. Прежде всего то, что женщины уже в раннем возрасте (более 40% респонденток с позицией чайлдфри ответили, что еще до 18 лет знали, что не будут заводить детей. - Ред.) принимают осознанное и окончательное решение не иметь детей. И в обществе этому нет принятия, а скорее есть отторжение - мягко говоря, женщинам не аплодируют, когда они так рано заявляют, что не хотят детей.

- Судя по выводам, решение иметь или не иметь детей для немецких женщин не зависит от наличия партнера - судя по вашему исследованию, 80% чайлдфри-женщин состоят в отношениях и довольны партнерством без ребенка. Вы рассчитывали на такой результат?

- Нет, это тоже неожиданность, ведь это полностью не соответствует представлениям в немецком обществе о чайлдфри-женщинах. Получается, они решают самостоятельно и независимо от того, есть ли у них ресурсы, деньги или партнер. До этого исследования была другая картина.

- Отличаются ли данные на западе и востоке Германии?

Профессор социологии Клаудия Ранфельд Фото: Andreas Groll

- На востоке страны меньше чайлдфри-женщин, это связано с социалистическим опытом: детей рожали как само собой разумеющееся, потому что совместить семью и работу было проще. Это идет в противовес модели в бывшей Западной Германии: если у женщины появляется ребенок, она сидит дома и фактически отказывается от карьеры.

- А есть ли разница в крупных и небольших городах?

- Да, к примеру, Гамбург - город с самым высоким процентом (у 29% жительниц Гамбурга нет детей - Ред.) чайлдфри-женщин, что объясняется эмансипированными установками. Те, кто добровольно отказываются от возможности родить ребенка, реализуют себя в других сферах. Это проще в крупных городах, а не в деревнях.

- Когда в 2022 году вышли первые результаты вашего исследования, многие немецкие СМИ написали о них. Затем последовали оскорбительные комментарии и высказывания организаций многодетных семей, что такие публикации могут негативно влиять на общество. Как вы можете это объяснить?

- У меня есть гипотеза, которую я не могу подтвердить научно: люди с другими ценностями думают, что так на них нападают. Семейная жизнь, а тем более семейная жизнь с детьми, слишком идеализирована. Тому, кто гонится за этим идеалом, внезапно начинают рассказывать, что жить можно и по-другому. Кроме того, это общественная проблема, которую делают невидимой: рождаемость в Германии падает, а дебаты о пенсионной системе (вышедшие на пенсию живут за счет отчислений тех, кто еще работает. - Ред.) накаляются. Нужно перепридумывать устройство, а девушки в таком юном возрасте сами отказываются от возможности деторождения. Люди злятся, когда такие решения принимается индивидуально. Осознание того, что без детей можно быть самостоятельнее и построить карьеру, обуславливает этот выбор.

По мнению немецких ученых, дети усиливают неравноправие между женщинами и мужчинами Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO

Нужно сказать, что неравенство между мужчинами и женщинами остается колоссальным, особенно, что касается детей. Рождение ребенка, с социологической точки зрения, никак не влияет на жизнь мужчины, в то время как у женщин все переворачивается с ног на голову. Поколение женщин, которое сейчас уйдет на пенсию, могло как-то справляться с детьми и работой, но становится все сложнее и сложнее, и результат мы видим сейчас.

- Звучит так, как будто для женщин это главный выбор в жизни, неужели так можно сказать и про Германию?

- Да, женщин до сих пор характеризуют через этот аспект. У девушки, которая строит карьеру, все равно время от времени спрашивают, задумывается ли она о детях. В то время как статус мужчины меньше определяется отношениями, семейной жизнью и наличием ребенка. Это и есть неравноправие.

- Сейчас вы начали изучать и мужчин-чайлдфри, уже есть первые результаты?

- Скорее, мы исследуем отцовство и то, как у мужчин появляется желание завести ребенка. Сюда входит и аспект чайлдфри. У нас уже есть некоторые данные по одному поколению, но пока делать выводы рано: мы хотим изучить отношение к отцовству у разных поколений мужчин в Германии.

- В России законодательно запретили так называемое "движение чайлдфри". С социологической точки зрения можно ли вообще называть женщин, которые не хотят иметь детей, движением?

- В разных странах действительно есть женщины, которые не заводят детей по разным идеологическим причинам - например, по экологическим соображениям. Но называть это организованным сообществом действительно странно. Даже если бы такое движение существовало, то этот запрет - абсолютное нарушение прав женщин. Невозможно залезть в жизнь женщины сильнее, чем навязать ей желание родить ребенка.