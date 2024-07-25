  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

ЦАХАЛ забрал тела пяти заложников из сектора Газа

Алексей Волошинов
25 июля 2024 г.

Армия обороны Израиля вернула тела пятерых заложников из сектора Газа. Все они были убиты во время атаки террористов ХАМАС 7 октября.

https://p.dw.com/p/4ijwx
Город Хан-Юнис на юге сектора Газа (фото из архива)
Город Хан-Юнис на юге сектора Газа (фото из архива)Фото: Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула на территорию страны из сектора Газа тела пятерых заложников. Об этом в четверг, 25 июля, ЦАХАЛ сообщил своих соцсетях.

В ЦАХАЛ рассказали, что операция по эвакуации тел проходила в среду, 24 июля. Ее осуществили военнослужащие израильской армии совместно с агентами спецслужбы "Шин Бет". Все заложники, чьи тела удалось вернуть домой, были убиты во время атаки 7 октября и отвезены в сектор Газа уже мертвыми.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что тела заложников были обнаружены в туннеле на глубине около 20 метров под гуманитарной зоной в районе города Хан-Юнис на юге сектора. "Это еще один пример того, как ХАМАС цинично эксплуатировал гуманитарную зону и использовал ее для удержания в плену израильтян, убитых и похищенных 7 октября", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 39 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
external

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Сработает ли мирный план для сектора Газа? Разрешение на удары по территории РФ - прорыв для Киева?

Джо Байден анонсировал мирный план, призванный остановить войну в секторе Газа и освободить израильских заложников. Пойдут ли на сделку Израиль и ХАМАС? Этой ночью Россия нанесла массированные удары по всей Украине - после того, как накануне США и ФРГ разрешили Киеву наносить удары их оружием по территории РФ. Что в итоге дает Украине это разрешение и насколько оно изменит ситуацию на фронте?
1 июня 2024 г.28:10 мин.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Визит Нетаньяху в Вашингтон: критика как в США, так и дома

Визит Нетаньяху в Вашингтон: критика как в США, так и дома

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступит перед Конгрессом США - на фоне протестов, бойкота выступления некоторыми законодателями-демократами и критики как внутри страны, так и за рубежом.
Политика23 июля 2024 г.
Показать еще