ЦАХАЛ забрал тела пяти заложников из сектора Газа

Армия обороны Израиля вернула тела пятерых заложников из сектора Газа. Все они были убиты во время атаки террористов ХАМАС 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула на территорию страны из сектора Газа тела пятерых заложников. Об этом в четверг, 25 июля, ЦАХАЛ сообщил своих соцсетях.

В ЦАХАЛ рассказали, что операция по эвакуации тел проходила в среду, 24 июля. Ее осуществили военнослужащие израильской армии совместно с агентами спецслужбы "Шин Бет". Все заложники, чьи тела удалось вернуть домой, были убиты во время атаки 7 октября и отвезены в сектор Газа уже мертвыми.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что тела заложников были обнаружены в туннеле на глубине около 20 метров под гуманитарной зоной в районе города Хан-Юнис на юге сектора. "Это еще один пример того, как ХАМАС цинично эксплуатировал гуманитарную зону и использовал ее для удержания в плену израильтян, убитых и похищенных 7 октября", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 39 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.