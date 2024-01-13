ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков ракетных установок

С начала военной операции в секторе Газа уничтожены более 700 ракетных установок, многие из которых были установлены рядом с мечетями, школами и жилыми домами, утверждает ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, 13 января, об уничтожении в секторе Газа десятков ракетных установок, часть из которых была уже заряжена и готова к применению. В целом с начала военной операции против террористической организации ХАМАС уничтожено свыше 700 ракетных установок, многие из которых были установлены рядом с гражданскими объектами, такими как школы, мечети, кладбища и жилые дома, утверждают израильские военные .

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаударов в центре сектора Газа были убиты несколько вооруженных РПГ членов ХАМАС, когда они вошли в штаб-квартиру этой террористической организации. Согласно сообщению израильской армии, вместе с террористами было ликвидировано и само здание штаба ХАМАС.

Пресс-секретарь контролируемого террористическим движением ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что в результате израильских атак в ночь на субботу погибли более 60 человек, назвав их "мучениками".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: