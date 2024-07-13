ЦАХАЛ заявил об ударе по лидерам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные сообщили, что нанесли удар по району, где прятались лидеры ХАМАС. Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы заявил о 71 погибшем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району в секторе Газа, "где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных террориста ХАМАС". Об этом она сообщила в соцсети X в субботу, 13 июля.

Как пишет издание The Times of Israel со ссылкой на вооруженные силы страны, целью авиаудара на юге сектора Газа были командир военного крыла ХАМАС Мухаммед Дейф и командир бригады террористов в Хан-Юнисе Рафаа Саламех. По словам источников издания, в момент обстрела рядом со зданием, где укрывались высокопоставленные террористы, находилось еще несколько десятков боевиков и охранников.

The Times of Israel отмечает, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждает, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное исламистской группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погиб как минимум 71 человек, еще 289 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц - не сообщается.

Вместе с тем катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на "представителя гражданской обороны Газы" утверждает, что атака израильской армии была направлена на палаточный лагерь, в котором проживали палестинские беженцы, и установку для дистилляции воды.

Израильские журналисты: Новый удар может помешать освобождению заложников

Корреспондент 12-го канала израильского телевидения Ярон Авраам, которого цитирует The Times of Israel, предположил, что нанесенный удар по сектору Газа может нанести тактический ущерб переговорам с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

В пятницу, 12 июля, президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали рамки договоренностей о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. При этом он отметил, что сторонам "предстоит еще много работы".

Кто такой Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (настоящее имя - Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри) - командующий военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Он разыскивается Израилем с середины 1990-х годов и пережил как минимум семь попыток покушения.

7 октября 2023 года, в ходе террористической операции боевиков ХАМАС на территории Израиля, Дейф опубликовал 10-минутное обращение, в котором призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних стран присоединиться к действиям боевиков. "В свете продолжающихся преступлений против нашего народа мы решили положить конец всему этому, чтобы враг понял, что он больше не может упиваться, не будучи привлеченным к ответственности", - сказал он.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест Мухаммеда Дейфа и других лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.