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ЦАХАЛ заявил о масштабной "контртеррористической операции"

Екатерина Венкина
28 августа 2024 г.

По данным Армии обороны Израиля, операция проходит в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

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Контртеррористическая операциия Израиля близ Дженина
Контртеррористическая операциия Израиля близ ДженинаФото: Ali Sawafta/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности Израиля "Шабак" ("Шин-бет") и погранполиция страны начали "контртеррористическую операцию" в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщили исзраильские военные в среду, 28 августа.

"В районе Дженина в результате авиаудара с воздуха были уничтожены три вооруженных террориста, представлявших угрозу для сил безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, в районе Дженина и Тулькарма были уничтожены еще два вооруженных террориста, задержаны разыскиваемые подозреваемые, конфисковано оружие, включая штурмовые винтовки М-16, боеприпасы и дополнительное военное снаряжение.

Наконец, были обезврежены взрывные устройства, заложенные под дорогами и предназначавшиеся для атак на силы безопасности Израиля, утверждают военные.

В районе лагеря для палестинских беженцев была также проведена "воздушная контртеррористическая операция", с воздуха был "нанесен удар по четырем вооруженным террористам, они уничтожены", говорится далее в заявлении. Было конфисковано оружие и обезврежена взрывчатка, заложенная под дорожным полотном в этом районе, добавили в Армии обороны Израиля.

Таким образом, общее число уничтоженных террористов, по версии ЦАХАЛ, достигло девяти.

Глава ПНА прервал визит в Саудовскую Аравию

По данным AFP, рейды проходили также в Наблусе и Тубасе на Западном берегу реки Иордан. Колонны израильской бронетехники вошли в два лагеря беженцев - в Тулькарме и Тубасе, а также в Дженин, уточнило агентство.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что были убиты минимум десять человек - двое в Дженине, четверо - в соседней деревне, еще четверо - в лагере беженцев возле Тубаса, 15 человек были ранены.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас прервал визит в Саудовскую Аравию и вылетел в ПНА.

Глава МИД Израиля: Военные действуют в полную силу

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в свою очередь указал, что военные "действуют в полную силу со вчерашнего вечера" в попытке "уничтожить инфраструктуру ирано-исламского террора".

В посте в соцсети X Кац обвинил Иран в стремлении "создать восточный фронт против Израиля" "по модели" Газы и Ливана, где Тегеран поддерживает палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС и радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" соответственно.

"Мы должны противостоять этой угрозе с той же решимостью, которая используется против террористических инфраструктур в Газе", - привело его слова агентство AFP. "Это - война, и мы должны ее выиграть", - подчернул Кац.

Переговоры Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно

В Каире безрезультатно завершились переговоры между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщило 26 августа агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских спецслужбах. По словам собеседников агентства, на переговорах 25 августа в столице Египта Израиль и ХАМАС отвергли все предложенные посредниками компромиссные решения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 с половиной тысяч человек, еще более 93 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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