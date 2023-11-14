ЦАХАЛ заявил о контроле над правительственными зданиями Газы

Под контроль в городе Газа взяты здания парламента, полиции и инженерного факультета, на котором разрабатывалось и производилось оружие, указали израильские военные.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что установила контроль над несколькими правительственными зданиями в городе Газа, которыми до сих пор пользовалась управлявшая сектором террористическая группировка ХАМАС. В их число входят здания парламента и полиции, сообщили во вторник, 14 ноября, израильские военные. Кроме того, израильская армия взяла под контроль инженерный факультет, служивший ХАМАС "институтом по производству и разработке оружия", указывается далее.

Полиция Израиля расследует случаи сексуального насилия 7 октября

В свою очередь полиция Израиля заявила о начале расследования ряда случаев сексуального насилия, совершенного, предположительно, боевиками ХАМАС в отношении женщин 7 октября - в день беспрецедентного по масштабам нападения ХАМАС на Израиль. "У нас есть множество свидетелей по нескольким делам", - заявил глава спецподразделения уголовных расследований "Лахав 443" Давид Кац.

Он показал журналистам кадры показаний выжившего при нападении террористов на рейв-фестиваль, который описал увиденное групповое изнасилование и убийство женщины.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял "контрольнад сектором Газа". По его словам, боевики пытаются переправиться на юг сектора, а мирные жители грабят базы террористической группировки.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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