  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

ЦАХАЛ заявил о контроле над правительственными зданиями Газы

Ольга Лебедева
14 ноября 2023 г.

Под контроль в городе Газа взяты здания парламента, полиции и инженерного факультета, на котором разрабатывалось и производилось оружие, указали израильские военные.

https://p.dw.com/p/4Yn9O
Израильские военнослужащие в Газе
Израильские военнослужащие в Газе, 13 ноябряФото: Israeli Defense Forces/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что установила контроль над несколькими правительственными зданиями в городе Газа, которыми до сих пор пользовалась управлявшая сектором террористическая группировка ХАМАС. В их число входят здания парламента и полиции, сообщили во вторник, 14 ноября, израильские военные. Кроме того, израильская армия взяла под контроль инженерный факультет, служивший ХАМАС "институтом по производству и разработке оружия", указывается далее.

Полиция Израиля расследует случаи сексуального насилия 7 октября

В свою очередь полиция Израиля заявила о начале расследования ряда случаев сексуального насилия, совершенного, предположительно, боевиками ХАМАС в отношении женщин 7 октября - в день беспрецедентного по масштабам нападения ХАМАС на Израиль. "У нас есть множество свидетелей по нескольким делам", - заявил глава спецподразделения уголовных расследований "Лахав 443" Давид Кац.

Он показал журналистам кадры показаний выжившего при нападении террористов на рейв-фестиваль, который описал увиденное групповое изнасилование и убийство женщины.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял "контрольнад сектором Газа". По его словам, боевики пытаются переправиться на юг сектора, а мирные жители грабят базы террористической группировки.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц как щита

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пятна антисемитизма. Мирные переговоры. Ищем логику – "Заповедник", выпуск 286, 12.11.23

Пятна антисемитизма. Мирные переговоры. Ищем логику – "Заповедник", выпуск 286, 12.11.23

Пятна на репутации Шольца, Макрона и Кремля. Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и операция "Мирные переговоры". Политический калейдоскоп: Эрдоган, Алиев, Токаев, Макрон, Маск и восстание машин. Бессмысленные поиски логики в словах Лаврова, Небензи и Трампа. Путин и ярлык на великое княжение от новой Золотой Орды. Смотрите в 286-м выпуске "Заповедника"!
Политика12 ноября 2023 г.15:14 мин.
external

Макрон просит пощадить детей. Милашина предрекает отставку Кадырова. DW Новости (11.11.2023)

Макрон просит пощадить детей. Милашина предрекает отставку Кадырова. DW Новости (11.11.2023)

Президент Франции призвал Израиль прекратить бомбить гражданское население в Секторе Газа, госсекретарь США сказал, что погибло слишком много палестинцев, Всемирная организация здравоохранения описывает ситуацию как катастрофическую, а президент Египта призвал к прекращению огня. Израильская армия продолжает наземную операцию в секторе Газа, несмотря на критику извне.
Конфликты11 ноября 2023 г.31:43 мин.