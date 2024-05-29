ЦАХАЛ взял под контроль Филадельфийский коридор

Израиль подозревает, что буферная зона на границе между сектором Газа и Египтом протяженностью 14 километров используется для контрабанды оружия исламистам из Египта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "взяла под оперативный контроль" Филадельфийский коридор - буферную зону на границе между сектором Газа и Египтом протяженностью 14 километров. Об этом сообщил в среду, 29 мая, официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

Филадельфийский коридор, пролегающий вдоль границ сектора Газа, был создан в 1979 году в рамках мирного соглашения между Израилем и Египтом. Израильская армия до своего ухода из сектора Газа пользовалась им для патрулирования, напоминает агентство AFP. "Израиль уже давно подозревает, что вооруженные группы на палестинских территориях пользуются этим коридором для контрабанды оружия (для исламистских террористов с территории Египта. - Ред.)", - говорится в публикации.

По словам Хагари, израильские военные обнаружили на территории Филадельфийского коридора около 20 туннелей. В свою очередь, высокопоставленный представитель Египта опроверг эти данные. "Израиль прибегает к этим утверждениям, чтобы оправдать продолжение операции против палестинского города Рафах и продлить войну по политическим целям", - цитирует AFP заявление этого чиновника, которое впервые опубликовало египетское информагентство Al-Kahera News. Имя собеседника журналистов не указано.

Военная операция Израиля в Рафахе

Армия обороны Израиля продолжает военную операцию в расположенном на юге сектора Газа городе Рафах, несмотря на международную критику. СМИ сообщают, что город обстреливают с танков и с воздуха.

За прошедшие три недели Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, из-за военных действий покинули около 1 млн палестинцев, которые ранее прибыли в этот город, спасаясь от боев в других частях сектора Газа, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.