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ЦАХАЛ уничтожила более 130 туннелей ХАМАС в секторе Газа

Анастасия Штайнмиллере
8 ноября 2023 г.

Боевики ХАМАС используют подземные туннели для укрытия и содержания заложников. Помимо этого, в них располагаются командные пункты и площадки для пуска ракет, утверждают израильские военные.

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Туннель ХАМАС на границе между Израилем и сектором Газа
Туннель ХАМАС на границе между Израилем и сектором ГазаФото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке израильские военные уничтожили в секторе Газа более 130 подземных туннелей, принадлежащих террористической группировке ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 8 ноября.

На опубликованных на официальном сайте ЦАХАЛ видео демонстрируется, как тяжелая техника разрушает входы в туннельные шахты, которые боевики ХАМАС, по утверждению военных, используют для укрытия и содержания заложников. В заявлении израильской армии отмечается, что запасы питьевой воды и кислорода в туннелях свидетельствуют о планируемом длительном пребывании в них.

Военный эксперт Харель Хорев из Тель-Авивского университета заявил, что туннели ХАМАС простираются на десятки километров под землей. "Там расположены командные пункты, пункты управления и связи, а также площадки для пуска ракет", - отметил он в беседе с CNN.

Некоторые подземные укрытия боевиков забетонированы изнутри и снабжены электричеством. Входы в них могут располагаться в жилых домах или мечетях. В среднем их высота составляет два метра, ширина - один метр, но есть и туннели, приспособленные для проезда автомобилей, подчеркнул эксперт.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС, признанный в Евросоюзе и США террористической организацией, совершил масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 10 тысяч человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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ЦАХАЛ уничтожила более 130 туннелей ХАМАС

www.idf.il