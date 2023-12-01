ЦАХАЛ сообщил об ударе из Газы на фоне новостей о перемирии

Израиль договорился с ХАМАС о продлении перемирия на одни сутки, чтобы освободить еще 10 заложников из плена террористов, пишет WSJ. В то же время ЦАХАЛ сообщил о перехвате воздушной цели.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехваченном силами ПВО объекте, выпущенном утром в пятницу, 1 декабря, из сектора Газы. Чуть ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Египте, что Израиль и террористическая организация ХАМАС якобы еще на сутки продлили режим прекращения огня в секторе Газа. Официального подтверждения ни от одной из сторон не поступало.

Новое соглашение, как и договоренности прошлых дней, включает освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей из плена ХАМАС, пишет WSJ. Это будет восьмой день перемирия между Израилем и ХАМАС.

В течение четверга ХАМАС освободил сначала двух заложников, а ближе к полуночи еще шестерых пленников, в том числе граждан с двойным гражданством Мексики, России и Уругвая. Еще двое освобожденных накануне человека с российско-израильским гражданством были "засчитаны" в общее число десяти человек, необходимых по условиям соглашения для обеспечения еще одного дня перемирия, объясняет WSJ.

Со своей стороны Израиль в четверг освободил из тюрьмы 30 палестинцев - семь женщин и 23 несовершеннолетних.

ЦАХАЛ сообщил о запуске по Израилю из сектора Газа

Армия обороны Израиля утром 1 декабря сообщила, что из сектора Газа по территории страны был совершен запуск. ЦАХАЛ не уточняет, что именно было выпущено - ракета или дрон, но сообщает, что объект перехватила система ПВО. Перед этим на юге Израиля была объявлена воздушная тревога.

Новостное агентство Shehab, которое считается близким к ХАМАС, сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что на севере сектора Газа были слышны несколько взрывов и стрельба. Официального подверждения этой информации нет.

Условия временного перемирия

Временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок, действует с 24 ноября. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны были передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.

За несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения, вечером 27 ноября, МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня еще на два дня. После чего стороны продолжали продлевать перемирие на один день.

Помимо освобождения заложников условия временного перемирия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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