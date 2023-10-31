ЦАХАЛ: Убиты один из командиров ХАМАС и много террористов

В ЦАХАЛ сообщили, что в результате авиаудара по опорному пункту ХАМАС был убит высокопоставленный командир организации. В ХАМАС утверждают, что удар пришелся по лагерю беженцев.

Подконтрольное террористической группировке ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа сообщило об авиаударе по лагерю беженцев в Джебалии, в результате которого погибли десятки человек, передает агентство AFP во вторник, 31 октября. Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил, что израильские истребители наносили удары в этом районе, в результате чего был убит высокопоставленный командир ХАМАС и десятки террористов.

В ХАМАС изначально сообщили о более чем 50 погибших, но заявили, что, вероятно, еще десятки человек остаются под завалами. Агентство AFP утверждает, что обнаружило на своих видеокадрах с места удара тела по крайней мере 47 погибших. Гендиректор Палестинского общества Красного Полумесяца сообщил BBC, что в результате удара погибли 25 мирных жителей.

ЦАХАЛ отчитался об убийстве командира ХАМАС

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что в результате авиаудара были убиты "много террористов" и командир бригады "Центральная Джебалия" Ибрагима Биари. По данным ЦАХАЛ, он был одним из ключевых руководителей атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, а также "основным руководителем боевых действий" с момента входа сил ЦАХАЛ в сектор Газа.

По данным ЦАХАЛ, батальон Биари контролировал несколько гражданских зданий в районе нанесения удара, там же был расположен опорный пункт боевиков, который использовался для обучения и осуществления террористической деятельности.

ЦАХАЛ заявляет об уничтожении подземной инфраструктуры ХАМАС

"Подземная террористическая инфраструктура, встроенная под зданиями, используемыми террористами, также рухнула после удара", - цитирует слова представителя ЦАХАЛ The Times of Israel. Из перевода слов Хагари с иврита, приведенных в различных источниках, не ясно, наносил ли ЦАХАЛ удар непосредственно по лагерю с беженцами или по соседним объектам.

"Я понимаю, что есть сообщения о гражданских потерях. Они пока не подтверждены. Мы пока не знаем из достаточно надежных источников, сколько нонкомбатантов было убито", - заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

В ЦАХАЛ пообещали предоставить больше информации об ударе

Хагари подчеркнул, что ХАМАС продолжает намеренно использовать гражданское население в качестве щита "очень жестоким образом", а также вновь призвал жителей северных районов переправиться на юг сектора.

"Это очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели. Мы изучаем этот вопрос и предоставим вам больше данных по мере развития", - заявил телеканалу CNN еще один представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

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