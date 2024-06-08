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ЦАХАЛ сообщил об освобождении четырех пленных в секторе Газа

Ася Миллер
8 июня 2024 г.

Среди освобожденных из плена ХАМАС числится 27-летний россиянин Андрей Козлов. Молодой человек был участником музыкального фестиваля Supernova, который боевики атаковали 7 октября 2023 года.

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Плакаты с изображением заложников ХАМАС, захваченных в плен в результате атаки на Израиль 7 октября 2023 года (архивное фото)
Плакаты с изображением заложников ХАМАС, захваченных в плен в результате атаки на Израиль 7 октября 2023 года (архивное фото)Фото: Middle East Images/AFP/Getty Images

В ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Нусейрате освобождены еще четыре заложника, котоыре попали в плен в результате атаки террористической группировки ХАМАС на музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года. Об этом в субботу, 8 июня, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Среди освобожденных заложников числятся 25-летний Ноа Аргамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмог Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов. Их состояние оценивается как нормальное, сейчас они проходят медицинское обследование.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что операцию в Нусейрате ЦАХАЛ проводил совместно с полицией и службой безопасности (ШАБАК).

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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