ЦАХАЛ отрицает приказ об эвакуации больницы "Аш-Шифа" в Газе

По данным Армии обороны Израиля, военные согласились помочь в безопасной эвакуации находящихся в госпитале "Аш-Шифа" людей. Директор больницы утверждает, что ему приказали содействовать в эвакуации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщение о приказе эвакуироваться пациентам и сотрудникам крупнейшей клиники сектора Газа "Аш-Шифа". Израильские военные не отдавали такого приказа, при этом по просьбе руководства госпиталя они согласны расширить помощь в эвакуации находящихся в ней людей, указывается в размещенном в Telegram в субботу, 18 ноября, заявлении.

"Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы "Аш-Шифа" предоставить возможность еще большему числу жителей Газы, находящихся в больнице и желающих эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту", - сообщается далее. ЦАХАЛ также сообщил, что минувшей ночью предоставил клинике дополнительное продовольствие, воду и гуманитарную помощь.

Между тем агентство AFP сообщило со ссылкой на своего корреспондента, а также директора "Аш-Шифа" Мухаммеда Абу Сальмию об отданном ЦАХАЛ приказе эвакуироваться "в течение часа". Такое распоряжение израильские солдаты якобы передали через громкоговоритель. По словам Сальмии, ему было поручено обеспечить эвакуацию пациентов, раненых, перемещенных лиц и медперсонала, которые должны выходить из больницы в сторону прибрежной дороги.

ЦАХАЛ обнаружил командный пункт ХАМАС под больницей "Аш-Шифа"

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что под больницей "Аш-Шифа" выявлен командный пункт террористической организации ХАМАС. По его словам, центр управления и контроля боевиков был обнаружен на втором цокольном этаже больницы, там же находились оружие и бомбы. Террористы смогли покинуть клинику до прибытия израильских военных, добавил Нетаньяху. Кроме того, в примыкающих к больницам строениях были найдены тела двух заложниц - 65-летней Йехудит Вайсс и 19-летней военнослужащей ЦАХАЛ Ноа Марчиано. Обе были похищены 7 октября боевиками ХАМАС.

Армия обороны Израиля объявила о штурме больницы "Аш-Шифа" 15 ноября, назвав его "точной и целенаправленной операцией". В ЦАХАЛ также заявляли, что во время развертывания в "Аш-Шифа" обнаружила командно-диспетчерские пункты. Там же находились подземный туннель и заминированный автомобиль. ЦАХАЛ опубликовала снимки туннеля и взрывозащищенных дверей, препятствующих доступу к подземной инфраструктуре боевиков. По данным ООН, в клинике находятся около 2300 пациентов, раненых и скрывающихся от обстрелов жителей Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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