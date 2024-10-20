ЦАХАЛ атаковал расследовательный центр "Хезболлах"

Израильская армия сообщила об атаке на разведывательный центр и подземный оружейный завод террористов "Хезболлах" в пригороде столицы Ливана Бейрута.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по разведывательному центру и подземному оружейному заводу боевиков террористической организации "Хезболлах" в пригороде ливанской столицы Бейрута. Соответствующее сообщение военные опубликовали в воскресенье, 20 октября.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что перед нанесением удара "были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая заблаговременное оповещение жителей района".

Израиль уничтожил нескольких высокопоставленных террористов на юге Ливана

В результате другого удара израильских военных в районе города Тибнин на юге Ливана был убит высокопоставленный командир южного фронта "Хезболлах" Аль-Хадж Аббас Салама. По данным ЦАХАЛ, он руководил боевыми действиями в близлежащем районе и "осуществил множество террористических атак против государства Израиль".

Кроме того, были уничтожены Рада Аббас Авада и Ахмад Али Хусейн. Первый был старшим экспертом "Хезболлах" по коммуникациям, а второй возглавлял подразделение по производству стратегического вооружения группировки, рассказали в израильской армии.

"Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел севера Израиля

В свою очередь "Хезболлах" заявила о своей причастности к очередным нападениям на север Израиля. По данным ЦАХАЛ, всего по территории страны из Ливана было выпущено около 70 снарядов. Некоторые из них были перехвачены ВВС, остальные - вызвали массовые пожары. Над их тушением работают экстренные службы, рассказали израильские военные.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.