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Посол Германии в Чад Гордон Крике
Посол Германии в Чад Гордон КрикеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаЧад

Чад высылает посла Германии на фоне критики Запада

Даниил Сотников
1 ч. назад

Власти Чада дали послу ФРГ 48 часов на то, чтобы покинуть страну, обвинив его в "невежливом отношении". Ранее в ФРГ и ЕС критиковали военную хунту Чада за перенос выборов на два года.

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Правительство Чада потребовало от посла Германии Гордона Крике (Gordon Kricke) покинуть страну в течение 48 часов. Власти обосновали это "невежливым отношением" и "несоблюдением дипломатической практики". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства связи республики в пятницу, 7 апреля.

В ведомстве не уточнили, что именно стало причиной высылки посла. "Для нас абсолютно непонятны причины, по которым правительство Чада объявило нашего посла персоной нон грата. Мы находимся в контакте с правительством Чада по этому поводу", - заявили DW в министерстве иностранных дел Германии. Источник в правительстве Чада сообщил информагентству AFP, что Крике обвиняли в "слишком большом вмешательстве" в дела властей страны. Его также якобы критиковали за вызывающие разногласия заявления и неоднократно предупреждали о последствиях его действий, сказал собеседник AFP.

Крике возглавлял посольство ФРГ в Чаде с июля 2021 года. До этого он работал дипломатом в Нигере, Анголе и на Филиппинах.

Смена власти в Чаде

Весной 2021 года в Чаде был убит Идрис Деби Итно, руководивший страной с 1991 года. После этого военные распустили парламент и правительство и создали переходный военный совет, который возглавил сын убитого генерал Махамат Идрис Деби. Он пообещал в течение полутора лет провести в стране демократические выборы. Однако в октябре 2022 года военная хунта провозгласила его временным президентом Чада, а его правление было продлено еще на два года.

Последовавшие за этим демонстрации оппозиции были жестоко подавлены. Многие дипломаты в стране резко критиковали насилие. Правительство Германии и несколько других стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу задержки возврата к демократии.

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