Cоцсети в Украине: как политики используют Instagram, Facebook, Youtube

Рост популярности социальных сетей в Украине открыл новые возможности не только для пользователей и блогеров, но и для политиков. Хотя участники президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года в Украине и сделали ставку на телевидение и традиционную политическую рекламу, соцсети все же сыграли в них важную роль, считают эксперты.

Так, например, в движении "Честно" зафиксировали финансовые отчеты по итогам президентской кампании Владимира Зеленского, которые почти не содержали транзакций, свидетельствовавших об оплате рекламы в интернете. В то же время социальные сети были ключевым каналом коммуникации во время его избирательной кампании.

Дебаты Порошенко и Зеленского перед выборами президента

"В ходе президентских выборов команда Порошенко, например, не почувствовала быстрое развитие Instagram, тогда как для команды Зеленского видеообращения к молодежной аудитории через эту соцсеть стали одним из важных элементов избирательной кампании", - пояснил в беседе с DW руководитель программ новых медиа общественной организации "Internews-Украина" Виталий Мороз.

На парламентских выборах лидером по расходованию средств на предвыборную агитацию, например, в Facebook стала партия "Голос", за ней следовали "Европейская солидарность" и "Сила права". В общем на политическую рекламу в Facebook партии во время кампании израсходовали более 1,8 миллиона долларов, сообщили в общественной сети "Опора".

Facebook, Instagram и Youtube: как их используют украинские политики

Профессиональные исследования подтверждают динамический рост в Украине в последние годы количества пользователей социальных сетей. Так, по данным компании PlusOne, соцсетью Facebook в Украине в начале 2019 года воспользовались 13 миллионов человек. При этом в прошлом году количество украинских пользователей этой соцсети возросло на три миллиона. А за пять последних лет - с марта 2014 года - рост составил плюс 9,8 миллиона, то есть более чем 30,6 процентов.

Cоцсетью Facebook в Украине в начале 2019 года пользовались 13 миллионов человек

Одновременно исследователи зафиксировали, что за последний год вдвое увеличилось и количество украинских пользователей соцсети Instagram - ныне их уже 11 миллионов. "Большинство молодых людей давно мигрировали в Instagram. Но не только молодежь. Мы в PlusOne ожидаем, что уже весной 2020 года Instagram станет соцсетью номер один в Украине", - убеждены исследователи.

Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" и после победы на выборах продолжили использовать потенциал социальных сетей. Со времени своего избрания президент неоднократно призывал украинцев к разнообразным флешмобам и публиковал свои видеообращения в Instagram, Youtube и Facebook. А глава администрации президента Андрей Богдан даже заявил, что новой власти не нужны журналисты, поскольку она общается с народом без посредников.

Опасная тенденция: соцсети заменяют журналистику

Виталий Мороз назвал это заявление "популизмом и непониманием механизмов работы демократической системы". По его словам, в отличие от политиков, журналисты выполняют очень важную функцию объективной подачи и анализа информации. "Если не будет этого звена, любой политик получит возможность напрямую манипулировать мнением избирателей. Это очень опасная тенденция, потому что нельзя отменять институт, являющийся одной из основ демократического общества", - считает Мороз.

Эксперты убеждены, что приход Зеленского и его команды к власти уже кардинально изменил механизмы политической коммуникации, и ситуацию вряд ли удастся "откатить" назад. Новый тип политиков, например, президент США Дональд Трамп или премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Украины Зеленский, делает их все более виртуальными, считает политолог Олег Саакян. "Другое дело, что с приходом к власти подобных кандидатов меняется и политика государств. Мы видим дипломатию контраверсионных заявлений, а классические институты играют все меньшую роль", - отметил он.

Участники избирательной кампании 2019 года в Украине сделали ставку на телевидение, но соцсети сыграли важную роль

Почему же в Украине команда Зеленского делает ставку на использование соцсетей? Управляющий партнер группы компаний PlusOne Максим Саваневский утверждает, что эта команда знает среду своих пользователей и хорошо ориентируется в их потребностях и симпатиях. "Соцсети приучают людей к тому, что мир очень примитивен и черно-бел ... Также соцсети приучают к тому, что в политике есть весьма простые решения очень сложных проблем. И люди ждут подобные простые ответы, а дающие такие ответы политики становятся победителями", - отметил эксперт в интервью DW.

Как пояснил Саваневский, в классических политических штабах подготовка и выпуск пресс-релизов, обнародование решений или политических заявлений происходит долго и "проходит через десять рук". Тогда как в команде Зеленского все это происходит очень быстро - в течение не более получаса-часа. Кроме того, эта команда использует в своей деятельности много развлечений. "Сегодня Зеленский говорит людям то, что они хотят услышать ... Это заставляет всех политиков больше экспериментировать и становиться большими популистами", - сказал Саваневский.

Политики борются в соцсетях

Саакян добавляет, что соцсети становятся "телеграфом" нашего времени, который следует захватить политикам, которые борются за власть. "Захватив их, можно навязать свою повестку дня и манипулировать обществом. А те, кто этого ресурса не имеет, проигрывают уже на старте и остаются на обочине политической борьбы", - отметил эксперт. Саакян спрогнозировал, что политическая борьба теперь будет все чаще происходить "заочно, хаотично, нестандартно". И прежде всего - в виртуальном пространстве.

Между тем в середине сентября Facebook удалил большое количество страниц, групп и учетных записей пользователей, которым вменяют скоординированные манипуляции и использование недостоверной информации, направленные на украинскую Facebook-аудиторию.

"Мы удалили 168 учетных записей, 149 Facebook- страниц и 79 групп, которые участвовали в скоординированном недостоверном поведении, ориентированном на Украину... Несмотря на то, что люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, наш анализ связал эту деятельность с украинской PR-компанией Pragmatico", - сказано в заявлении Facebook от 16 сентября.

Внутреннее расследование Facebook выяснило, что почти 4,2 миллиона учетных записей были привязаны к одной или более этих страниц. Около 401 тысячи учетных записей привязаны к одной из удаленных групп. На рекламу удаленных ресурсов в Facebook и Instagram было потрачено около 1,6 миллиона долларов США.

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