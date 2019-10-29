Cистема распознавания лиц: французы против?

Согласно планам французских властей, к началу 2020 года в стране будет запущена программа распознавания лиц Alicem. С ее помощью жители страны смогут получить удаленный доступ к широкому перечню госуслуг - от оплаты счетов до регистрации автомобиля.

Для этого им больше не нужно будет лично посещать госучреждения и предъявлять документы, удостоверяющие личность. В рамках программы французские власти намерены выдавать своим гражданам цифровые паспорта. Затем пользователь должен будет загрузить на смартфон мобильное приложение Alicem, которое сравнит его фотографию в биометрическом паспорте с селфи-видео, снятом в приложении. Если данные совпадут, пользователю будет отправлен код регистрации. По окончании процедуры видео будет удалено из системы.

Alicem нарушает законодательство ЕС?

Активисты La Quadrature du Net подали на французские власти иск в суд

В данный момент приложение находится на стадии тестирования. Между тем правозащитники считают, что планы Парижа противоречат законодательству ЕС. В частности, Франция нарушает европейский регламент по защите данных, который запрещает корпорациям и государствам собирать конфиденциальную информацию о гражданах без их разрешения, отмечает эксперт парижской правозащитной группы La Quadrature du Net Мартин Драго. Активисты уже подали на французские власти иск в суд.

В правительстве, однако, утверждают, что пользователи дают на это разрешение, принимая условия установки приложения. Драго же с этим не согласен. "У пользователей Alicem должна быть альтернатива распознаванию лиц. В противном случае их согласие нельзя назвать добровольным", - уверен он.

В Сан-Франциско запретили технологии распознавания лиц

При этомстрогое толкование законодательства ЕС - не единственный аргумент против введения системы. После запуска программы жители Франции по-прежнему будут иметь возможность лично посещать госучреждения или подключаться к ним онлайн через другие системы. Однако Драго беспокоится о будущем. "Несмотря на отсутствие надлежащего контроля (над использованием технологии распознавания лиц. - Ред.) и дискуссии о том, действительно ли граждане хотят ее внедрения, власти уже тестируют эту систему. И это касается не только Alicem. Тесты проходят в аэропортах, на улицах Ниццы и в школах", - подчеркивает активист.

В Сан-Франциско технология распознавания лиц запрещена

Драго удивлен решением французских властей и потому, что власти ряда американских городов запретили применение технологии распознавания лиц. В их числе оказался и Сан-Франциско.

"В США понимают, что эта технология опасна. Почему же Франция непременно настаивает на том, что ей нужно разработать собственную версию системы?", - недоумевает Мартин Драго. На его взгляд, это станет первым шагом к массовой слежке за гражданами страны и серьезным вторжением в их частную жизнь. "Люди больше не будут вести себя так, как прежде - к примеру, не решатся участвовать в акциях протеста", - полагает правозащитник.

Система позволит лучше отслеживать потоки клиентов

В то же время депутат от партии "Вперед, Республика!" Дидье Байшер считает, что внедрения системы распознавания лиц не нужно бояться. Он выступает за принятие нового законодательства, которое должно создать правовую базу для масштабного тестирования этой технологии.

Системы распознавания лиц имеют широкий спектр применения

По словам политика, система может помочь не только идентифицировать потенциальных правонарушителей. "Если вы на мгновение отбросите все свои опасения в сторону, то увидите, что есть очень интересные и полезные способы ее применения", - отмечает политик. К примеру, магазины смогут более эффективно отслеживать потоки клиентов и подбирать для них персонализированные предложения.

Что о новой технологии думают рядовые французы?

Между тем похоже, что планы правительства не особо беспокоят рядовых французов. В стране, где люди привыкли выходить на уличные акции, до сих пор не было крупных протестов против системы распознавания лиц.

47-летний продавец Жан Юг Барсо объясняет это нехваткой информации: "Многие люди не знают, что правительство тестирует системы распознавания лиц, поэтому и не выходят на протесты. Но я уверен, что, когда в СМИ будут больше об этом говорить, ситуация изменится". Сам Барсо к использованию государством подобной технологии относится с опаской. "Это ограничит нашу индивидуальную свободу и станет средством осуществления контроля над людьми", - уверен француз.

Между тем 23-летняя парижанка, специалист в области информационных технологий Жюли Лейно, не видит в системе распознавания лиц ничего плохого. "Пока есть гарантия того, что данные не будут украдены, я этого не боюсь. Даже если у властей будет моя фотография, этого будет недостаточно, чтобы узнать, где я нахожусь", - полагает она.

В целом же похоже, что в данный момент во Франции нет серьезных препятствий для широкого применения технологии распознавания лиц - разумеется, если суд примет решение в пользу правительства. Это должно проясниться в ближайшие месяцы.

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