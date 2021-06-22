Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Новости, репортажи и аналитика из независимого источника - на вашем смартфоне, планшете или Apple Watch. Скачайте новое бесплатное мобильное приложение для iOS или Android.
Оставайтесь в курсе событий, даже находясь в пути: читайте новости и аналитику DW на экране мобильного телефона или планшета.
Чтобы не набирать адрес вручную, предлагаем вам штрих-код для быстрого доступа к мобильной версии.
Взгляд Сергея Елкина на события в России и не только
Новые технологии способны улучшить жизнь в городе. От умных парковок до целых жилых кварталов: в Германии активно экспериментируют с цифровой техникой.
Ведущий научный сотрудник Фраунгоферского общества - о карьере ученого в Германии. В интервью DW.
Самый быстрый немецкий суперкомпьютер пока еще отстает от мировых лидеров, но уже скоро он может совершить квантовый скачок.
Как найти успешную идею для бизнеса в Германии? Молодой предприниматель делится своей историей и рассказывает, кто сегодня требуется в немецких стартапах.
Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
Интернет-адреса платформы, популярной среди сторонников Трампа, теперь принадлежат фирме, которой руководят двое россиян. Эта фирма ранее сотрудничала с расистскими веб-сайтами и сайтами правительства России.
Компания Илона Маска расширяет сеть интернет-покрытия системы Starlink. Десятая группа спутников выведена на орбиту. Новые аппараты оснащены специальными козырьками, чтобы не мешать астрономам.
Компания Илона Маска продолжает развертывать глобальную сеть интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 180 космических аппаратов.
По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
Прямой доступ к инструменту CRS позволит быстро сообщать о контенте, нарушающем местные законы, заявили в Нур-Султане. Facebook согласился сотрудничать с Казахстаном в защите прав детей в Сети.
Правительство ФРГ заявило о своей непричастности к решению YouTube заблокировать каналы RT и осудило угрозы МИД РФ принять ответные меры. Мнения депутатов бундестага разделились.
Проблемы личной интернет-безопасности и доступности сайтов, доступ к которым ограничен властями из цензурных соображений, возникают у все большего числа пользователей. Что делать?
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия