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Интернет

3139840 06/24/2017 The building of the European Court of Human Rights. -ECHR Alexey Vitvitsky/Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa

ЕСПЧ впервые вынес решение по делу о кибернасилии и интернет-сталкинге в России 14.09.2021

Суд в Страсбурге признал Россию виновной в бездействии по отношению к жертве киберсталкинга. Власти РФ не защитили женщину, экс-партнер которой выкладывал в Сеть ее интимные фото и угрожал смертью, подчеркнул ЕСПЧ.
Parler-Logo auf einem Handy vor einem Bildschirm mit dem Parler-Schriftzug. Einen Tag nach Google haben auch Apple und Amazon die in konservativen Kreisen verbreitete Social-Media-App Parler bis auf Weiteres aus ihren Diensten verbannt. Viele Trump-Anhänger, die sich von Netzwerken wie Twitter oder Facebook gegängelt fühlten, sind in den letzten Monaten zu Parler umgezogen. (Themenbild, Symbolbild)

Соцсеть Parler частично восстановлена с помощью россиян 19.01.2021

Интернет-адреса платформы, популярной среди сторонников Трампа, теперь принадлежат фирме, которой руководят двое россиян. Эта фирма ранее сотрудничала с расистскими веб-сайтами и сайтами правительства России.

SpaceX launches its Falcon 9 rocket at 1:12 AM from Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Thursday, August 7, 2020. On board Falcon is a mixed payload of two earth observing satellites for BlackSky Global as well as the next batch of 57 Starlink satellites for SpaceX. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance |

SpaceX вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink 07.08.2020

Компания Илона Маска расширяет сеть интернет-покрытия системы Starlink. Десятая группа спутников выведена на орбиту. Новые аппараты оснащены специальными козырьками, чтобы не мешать астрономам.
05.12.2019 *** The SpaceX Falcon 9 rocket launches the Dragon spacecraft for NASA at 12:29 PM from Complex 40 at the Cape Canaveral Air Force Station, Florida on Wednesday, December 5, 2019. Dragon is carrying supplies and experiments to the crew of the International Space Station on the 19th resupply mission. Photo by Joe Marino-Bill Cantrell/UPI Photo via Newscom picture alliance |

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников 07.01.2020

Компания Илона Маска продолжает развертывать глобальную сеть интернет-покрытия системы Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 180 космических аппаратов.
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Цензура

A smartphone with Facebook's logo is seen in front of displayed Facebook's new rebrand logo Meta in this illustration taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Facebook: Казахстану не давали эксклюзивного доступа к системе уведомления о контенте 02.11.2021

По словам представителя соцсети, процесс реагирования на сообщения о вредоносном контенте является для Казахстана таким же, как и для других правительств во всем мире.
Facebook Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau mit Binärzahlen *** Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman with binary numbers

Facebook дал Казахстану доступ к инструменту удаления контента 01.11.2021

Прямой доступ к инструменту CRS позволит быстро сообщать о контенте, нарушающем местные законы, заявили в Нур-Султане. Facebook согласился сотрудничать с Казахстаном в защите прав детей в Сети.
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Как в Берлине реагируют на блокировку немецких программ RT на YouTube 29.09.2021

Правительство ФРГ заявило о своей непричастности к решению YouTube заблокировать каналы RT и осудило угрозы МИД РФ принять ответные меры. Мнения депутатов бундестага разделились.
SHIFT vom 19.12.2020 Quelle: DW Schlagworte: SHIFT, Tor-Browser, Tor-Netzwerk, Internet, Opposition, Anonymität, Repression, Verfolgung, Recherche, Zensur, Meinungsfreiheit

Читайте что хотите, или Как обойти блокировку сайтов 13.09.2021

Проблемы личной интернет-безопасности и доступности сайтов, доступ к которым ограничен властями из цензурных соображений, возникают у все большего числа пользователей. Что делать?