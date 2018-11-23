Cамый старый ресторан в мире (видео)

Botín внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый работающий ресторан в мире. Он был открыт в 1725 году французским поваром в Мадриде. Заглянем в него!
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