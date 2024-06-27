  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Бывшую сотрудницу Минюста заочно приговорили к 14 годам

Роман Сулима
27 июня 2024 г.

По данным "Медиазоны", Мария Мамедова после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года отказалась организовывать сбор средств для военных по требованию начальства и уехала с мужем Денисом в США.

https://p.dw.com/p/4ha8w
Судебный молоток российского суда
Суды в РФ продолжают выносить приговоры по статьям о "фейках" и за "содействие терроризму"Фото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ в Ставрополе Марию Мамедову, сообщило агентство ТАСС в четверг, 27 июня со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания "Медиазона", суд вынес это решение еще тремя днями ранее. Кроме того, Мамедовой назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как уточняет "Медиазоны", Мамедову заочно осудили по делу о распространении военных "фейков" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), однако в данном случае речь идет о другом деле - "о содействии террористической деятельности" (часть 1 статьи 205.1 УК). Статье о "фейках" посвящено первое уголовное дело против Мамедовой, пишет агентство, рассмотрение которого в Басманном районном суде Москвы еще не завершено. В чем заключается суть новых обвинений экс-сотрудницы Минюста. по статье о "содействии терроризму", в настоящий момент неизвестно.

В публикации говорится, что Мария Мамедова работала на должности специалистки по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре экспертизы при Минюсте РФ. После объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года отказалась организовывать сбор средств для военных по требованию начальства и уехала с мужем Денисом из России в США, где сейчас и находятся.

Денис Мамедов ранее приговорен заочно к 8,5 лет колонии

После своего отъезда в Соединенные Штаты супруги начали активно публиковать в социальных сетях антивоенные материалы, пишет "Медиазона". Кроме того, написанное ими антивоенное письмо было разослано по рабочим электронным адресам всех российских лабораторий и центров судебной экспертизы.

Семья Мамедовых также отправили несколько десятков жалоб в Генпрокуратуру РФ и другие органы власти с требованием остановить войну в Украине и привлечь российского президента Владимира Путина и других виновных к ответственности.

В октябре 2023 года Дениса и Марию Мамедовых в России объявили в розыск и заочно арестовали по делу о "фейках". В апреле текущего года Дениса Мамедова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Петр Верзилов #вТРЕНДde: о службе в ВСУ, репрессиях в России и будущем Путина и путинизма

Петр Верзилов #вТРЕНДde: о службе в ВСУ, репрессиях в России и будущем Путина и путинизма

"Люди, которые пытаются захватить Украину, - безусловно мои враги", - заявил в интервью DW российский политический активист Петр Верзилов. Сооснователь и бывший издатель проекта "Медиазона" уехал из РФ в 2020 году после серии обысков. Сегодня он участвует в войне в составе ВСУ и говорит, что таким образом продолжает бороться с путинизмом.
Общество12 июня 2024 г.26:00 мин.
external

Юлия Навальная: Главное, что продолжает давать силы, - это память об Алексее

Юлия Навальная: Главное, что продолжает давать силы, - это память об Алексее

В Берлине прошла церемония вручения премии Deutsche Welle "За свободу слова". Ею наградили созданный Алексеем Навальным ФБК и его вдову Юлию. Лауреатов поздравили ведущие немецкие политики, которые отметили, как важно помогать тем, кто борется за лучшую Россию. Столько людей привлек Алексей и столькие ему доверяли, что невозможно не продолжать его дело, заявила DW Юлия Навальная.
Политика6 июня 2024 г.02:37 мин.
Разрушенный российскими войсками Мариуполь в мае 2022 года

Россию обвиняют в намеренном применении "тактики голода" при осаде Мариуполя

Россию обвиняют в намеренном применении "тактики голода" при осаде Мариуполя

О намеренном применении такого вида военного преступления РФ в украинском городе в первые месяцы войны говорится в досье, представленном в Международный уголовный суд, пишет The Guardian.
Конфликты13 июня 2024 г.
Показать еще