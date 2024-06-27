Бывшую сотрудницу Минюста заочно приговорили к 14 годам

По данным "Медиазоны", Мария Мамедова после объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года отказалась организовывать сбор средств для военных по требованию начальства и уехала с мужем Денисом в США.

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ в Ставрополе Марию Мамедову, сообщило агентство ТАСС в четверг, 27 июня со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания "Медиазона" , суд вынес это решение еще тремя днями ранее. Кроме того, Мамедовой назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как уточняет "Медиазоны", Мамедову заочно осудили по делу о распространении военных "фейков" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), однако в данном случае речь идет о другом деле - "о содействии террористической деятельности" (часть 1 статьи 205.1 УК). Статье о "фейках" посвящено первое уголовное дело против Мамедовой, пишет агентство, рассмотрение которого в Басманном районном суде Москвы еще не завершено. В чем заключается суть новых обвинений экс-сотрудницы Минюста. по статье о "содействии терроризму", в настоящий момент неизвестно.

В публикации говорится, что Мария Мамедова работала на должности специалистки по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре экспертизы при Минюсте РФ. После объявления "частичной мобилизации" осенью 2022 года отказалась организовывать сбор средств для военных по требованию начальства и уехала с мужем Денисом из России в США, где сейчас и находятся.

Денис Мамедов ранее приговорен заочно к 8,5 лет колонии

После своего отъезда в Соединенные Штаты супруги начали активно публиковать в социальных сетях антивоенные материалы, пишет "Медиазона". Кроме того, написанное ими антивоенное письмо было разослано по рабочим электронным адресам всех российских лабораторий и центров судебной экспертизы.

Семья Мамедовых также отправили несколько десятков жалоб в Генпрокуратуру РФ и другие органы власти с требованием остановить войну в Украине и привлечь российского президента Владимира Путина и других виновных к ответственности.

В октябре 2023 года Дениса и Марию Мамедовых в России объявили в розыск и заочно арестовали по делу о "фейках". В апреле текущего года Дениса Мамедова заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.