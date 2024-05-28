Бывшим адвокатам Навального Липцеру и Кобзеву продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест Алексея Липцера и Вадима Кобзева до 3 августа, удовлетворив ходатайство следствия. Адвокаты заявили, что завершили ознакомление с материалами дела.

Басманный суд Москвы продлил до 3 августа арест бывшим адвокатам политика Алексея Навального Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву, обвиняемым в участии в "экстремистском сообществе". Тем самым во вторник, 28 мая, судья Тимур Вахрамеев удовлетворил ходатайство следствия, сообщает "Интерфакс".

Данный срок необходим для ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела и направления дела в прокуратуру, указал представитель следствия. Кроме того, на заседании было объявлено об окончании следствия в начале апреля и предъявлении обвинения в окончательной редакции. Обвиняемые уже начали знакомиться с материалами дела, сообщил далее представитель следствия. "Сбор доказательств по уголовному делу завершен", - заявил следователь Следственного комитета.

В свою очередь адвокаты просили отклонить ходатайство и сообщили, что они фактически завершили ознакомление с материалами. В рамках данной процедуры им осталось только подписать соответствующий протокол, отметили они.

Преследование адвокатов Навального

Липцер и Кобзев обвиняются в участии в "экстремистском сообществе", они не признают вину. По тому же делу арестован также адвокат Игорь Сергунин, работавший с Навальным. Еще два бывших адвокатов скончавшегося оппозиционера - Ольга Михайлова и Александр Федулов, успевшие покинуть Россию, - заочно арестованы по этому делу и объявлены в розыск.

Следствие считает, что адвокаты Навального, которые в разные годы защищали политика, "используя свой статус", регулярно передавали его письма из колонии. Таким образом Навальный "продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества", утверждает следствие. В ноябре Росфинмониторинг внес трех адвокатов в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к "экстремистской деятельности" или "террору". Их банковские счета были заблокированы.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля 2024 года. В заключении о его смерти утверждается, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика уверены, что его убили.