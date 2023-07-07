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Немецкий универмаг завесят старыми мешками

Павел Мыльников
32 мин. назад

Колониальное прошлое, работорговля и экология - темы этого уникального арт-проекта. Художник Ибрагим Махама полностью обернет фасад бывшего универмага Galeria Kaufhof в Оснабрюке в полотнище из сотен джутовых мешков.

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Автомобиль и велосипедист около бывшего универмага Galeria Kaufhof в Оснабрюке
Бывший универмаг Galeria Kaufhof в ОснабрюкеФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Увидев бывший универмаг Galeria Kaufhof в Оснабрюке, нельзя не удивиться. Инициатор этого необычного проекта - художник из Ганы Ибрагим Махама, ныне живущий в Берлине. Он намерен на несколько месяцев обернуть фасад в полотнище, сшитое из потрепанных джутовых мешков, которые обычно используют для перевозки товаров.

Северная и восточная стороны фасада уже накрыты. К 8 июля автор рассчитывает покрыть все здание, сообщает информационное агентство epd. В таком виде оно простоит до 1 октября.

Художник работает над проектом не один, ведь на все здание уйдут сотни мешков. Ему помогают несколько старшеклассниц местной гимназии и другие горожане. Каждый день от 5 до 25 добровольцев сшивают куски ткани в помещении бывшего универмага, пустующем с 2020 года, отмечает куратор арт-проекта Беттина Кляйн (Bettina Klein).

Чернокожий мужчина раскладывает куски ткани из джутового волокна на полу бывшего универмага Galeria Kaufhof в Оснабрюке
Художник за работойФото: Detlef Heese/epd/picture alliance

Многоразовая упаковка и эхо работорговли

В Гане мешки из джута на протяжении нескольких веков используют для упаковки и перевозки различных товаров. Причем - неоднократно, поясняет куратор. Сперва - для ценящихся на мировом рынке какао и кофе, затем -  для риса. А когда мешок достаточно изношен и уже не подходит для транспортировки таких сыпучих товаров, он пригодится для перевозки древесного угля.

Художник из Ганы Ибрагим Махама и его проект в Оснабрюке
Ибрагим Махама и его проектФото: Detlef Heese/epd/picture alliance

Махама подчеркивает, что ему важны именно потрепанные мешки - с историей. Он хочет напомнить об исторических торговых связях между Германией и африканским континентом, а также показать влияние мировой торговли на свою родную страну.

Оснабрюк с 14 века известен производством льна. Это волокно использовалось и в работорговле - в качестве средства обмена для приобретения рабочей силы из прибрежных районов Африки.

Одежда на десятилетия

В дополнение к мешкам из джутового волокна, которые Махама задействовал уже в нескольких проектах, специально для акции в Оснабрюке он также использует ганскую хлопчатобумажную ткань. Традиционные одеяния, которые из нее шьют, могут переходить от поколения к поколению на протяжении десятков лет и ни разу не подвергаться стирке.

Подобный подход - в новинку для некоторых добровольцев, помогающих художнику. "Мы просто выбрасываем вещи через год или два", - замечает школьница из Оснабрюка.

Махама - участник documenta в Касселе

Старый мешок из джутового волокна
На фасад многоэтажного здания уйдут сотни мешковФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Обертывание Galeria Kaufhof в Оснабрюке станет не первой подобной работой африканского художника. Ранее Махама уже покрывал Национальный театр в Аккре, столице Ганы, а также караульные ворота в Касселе - в рамках выставки современного искусства documenta.

Нынешняя инсталляция в Оснабрюке является частью художественного проекта, приуроченного к 30-летию выставочного зала Kunsthalle Osnabrück, а также связана с празднованиями по случаю 375-летия Вестфальского мира, завершившего Тридцатилетнюю войну в Священной Римской империи и установившего новую систему международных отношений.

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