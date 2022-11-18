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Флаг ЭстонииФото: Ilja Enger-Tsizikov/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

Бывший шпион ГРУ, осужденный в Эстонии, попросил там убежища

Анна Мельникова
1 ч. назад

Россиянина Артема Зинченко, которого эстонский суд приговорил к пяти годам за шпионаж, в 2018 году в рамках обмена вернули в Россию. Сейчас он бежал оттуда обратно в Эстонию.

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Бывший агент российской военной разведки (ГРУ) Артем Зинченко, которого ранее осудили в Эстонии за шпионаж в пользу России и впоследствии передали РФ в рамках обмена заключенными, попросил убежища у эстонских властей. Об этом сообщили в пятницу, 18 ноября, эстонский ежедневник Eesti Päevaleht и американский портал Yahoo News

Зинченко объяснил, что бежал из России, поскольку не согласен с ее вторжением в Украину. "Для меня это преступление - 24 февраля было разрушено все, что было между мной и моим государством", - сказал он журналистам.

По словам Зинченко, он давно видел, что в России установился "режим со всеми аспектами тоталитаризма", и вскоре после начала войны решил  вместе с семьей покинуть свою страну. Силовикам в это время стало некогда за ним следить, считает бывший агент ГРУ. Он дождался отъезда жены и детей, продал квартиру в Санкт-Петербуре, а затем отправился в Эстонию. Такой выбор был сделан еще и потому, что, когда Зинченко находился в этой стране, к нему относились гуманно, несмотря на обвинения в шпионаже, отметил он.

Руководитель Полиции безопасности Эстонии Александр Тоотс уверен, что многие сотрудники российских спецслужб не поддерживают войну в Украине. "Они считают ее преступлением против России и русского народа. Мы будем более чем рады пообщаться со всеми, кто ищет новое место для жизни", - цитирует главу эстонской контрразведки Yahoo News.

Суд и возвращение в Россию

Харьюский суд Эстонии в 2017 году приговорил Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в передаче военной разведке России сведений о перемещениях эстонской военной техники и армии, а также о стратегически важных объектах. Мужчина, по сведениям суда, жил в Эстонии с 2013 года и продавал детские коляски. 

В феврале 2018 года российские власти обменяли Зинченко на эстонца Райво Суси, приговоренного в России к 12 годам лишения свободы также по делу о шпионаже.

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