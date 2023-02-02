  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Жилой дом под Киевом, разрушенный в результате российского ракетного удара
Жилой дом под Киевом, разрушенный в результате российского ракетного удараФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Бывший российский офицер попросил у украинцев прощения

Евгений Жуков
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 февраля.

https://p.dw.com/p/4MznW

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

++14.05++

Бывший офицер российской армии Константин Ефремов, воевавший в Украине, а затем бежавший из России, заявил о раскаянии и попросил прощения у украинцев. В интервью Der Spiegel он рассказал, в частности о пытках, которые его российские сослуживцы применяли к украинским военнопленным. " Я чувствую раскаяние, но возможности помочь не было. Сегодня я знаю, что это была ошибка, надо было уезжать тогда", - приводит немецкое издание слова Ефремова, отмечая, что сегодня он вынужден скрываться за границей, но где именно - не сообщается.

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Зеленский ударил по внутренним врагам. Ракеты для Киева

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов (31.01.2023)

От тюрьмы до войны: что волнует белорусов, вынужденно эмигрировавших в Украину после протестов (31.01.2023)

Тысячи белорусов бежали в Украину после жестокого подавления протестов против Лукашенко в 2020 году. Следующим испытанием для них стала война: когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, некоторые остались, чтобы поддержать обороняющуюся страну. Как живут белорусские эмигранты в условиях российско-украинского конфликта - в репортаже наших коллег.
Политика31 января 2023 г.02:53 мин.
external

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев (31.01.2023)

Украинцы укрепляют границу с Беларусью, опасаясь нового похода на Киев (31.01.2023)

Как живут приграничные районы Украины в ожидании нападения со стороны Беларуси. Репортаж DW
Политика31 января 2023 г.03:17 мин.

Статья в Der Spiegel

www.spiegel.de
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава делегации ЕС Матти Маасикас на вокзале в Киеве

В Киев прибыла большая делегация Евросоюза

Конфликты58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Couple walking tropical beach romantic

Куда эмигрируют белорусы: истории необычных переездов

Куда эмигрируют белорусы: истории необычных переездов

Экономика и бизнес20 ч. назад
Российские спортсмены под олимпийским флагом на открытии Игр в Пхёнчане, февраль 2018 года

Кафельников: Я за то, чтобы атлеты РФ выступили на Олимпиаде

Кафельников: Я за то, чтобы атлеты РФ выступили на Олимпиаде

Спорт20 ч. назад
Грузовые контейнеры в порту Антверпена

Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности

Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности

Преступность9 ч. назад
Энсдорф, 1.2.2023. Компания из США Wolfspeed в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца объявляет о строительстве завода микрочипов

Чипы для электромобилей: фирма из США построит завод в ФРГ

Чипы для электромобилей: фирма из США построит завод в ФРГ

Экономика и бизнес18 ч. назад
Флаги Украины и ЕС

Саммит Украина - ЕС: на что может рассчитывать Киев?

Саммит Украина - ЕС: на что может рассчитывать Киев?

Конфликты23 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франк-Вальтер Штайнмайер

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам в 2023 году

Политика1 февраля 2023 г.10 фото
На главную страницу