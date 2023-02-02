Бывший российский офицер попросил у украинцев прощения

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

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Бывший офицер российской армии Константин Ефремов, воевавший в Украине, а затем бежавший из России, заявил о раскаянии и попросил прощения у украинцев. В интервью Der Spiegel он рассказал, в частности о пытках, которые его российские сослуживцы применяли к украинским военнопленным. " Я чувствую раскаяние, но возможности помочь не было. Сегодня я знаю, что это была ошибка, надо было уезжать тогда", - приводит немецкое издание слова Ефремова, отмечая, что сегодня он вынужден скрываться за границей, но где именно - не сообщается.

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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