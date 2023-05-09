Бывший посол Украины в ФРГ раскритиковал своего преемника

Андрей Мельник считает, что новый посол Украины растоптал все, чего достиг его предшественник. Украинцы теперь не управляют дискуссией о поставках оружия, а только все время благодарят.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, занимающий сейчас пост вице-министра иностранных дел, обрушился с критикой на нынешнего посла Украины Алексея Макеева. "Он должен поднять свой зад, громко заявить свое мнение по таким жизненно важным темам, как немецкие истребители и военные корабли, и начать показывать результаты", - заявил он в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, которое выйдет во вторник, 9 мая.

Мельник заметил, что Макеев "растоптал все, что кровью и потом создал его предшественник" и тем самым "бросил ему в лицо перчатку". В частности, новый посол "выкинул в мусорное ведро" проект по учреждению монумента в память о миллионах погибших от нацизма украинцев. По словам Мельника, если раньше украинцы могли "управлять" дискуссией о поставках вооружений, то теперь они "плывут по течению", и даже "улыбаются и машут рукой", когда их требования отвергают. Вместо того, чтобы бить во все колокола, новый посол лишь повторяет мантру с благодарностями.

Андрей Мельник в ноябре 2022 года был назначен на пост заместителя министра иностранных дел Украины. За годы на посту посла Украины в Германии он прославился рядом резонансных заявлений. В частности, назвал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) "обиженной ливерной колбасой".

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