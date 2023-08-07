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Марину Овсянникову хотят лишить родительских прав

Виталий Кропман
19 мин. назад

Бывший муж Овсянниковой обратился в суд иском о лишении экс-сотрудницы Первого канала родительских прав. Бывшие супруги воспитывают сына и дочь.

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Марина Овсянникова
Фото: Christophe Ena/AP Photo/picture alliance

Суд в Москве зарегистрировал иск с требованием лишить родительских прав бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил интернет-портал "Медиазона".

Как следует из карточки дела, появившейся в базе общего интернет-портала московских судов общей юрисдикции, с иском обратился бывший муж Овсянниковой, сотрудник медиакомпании Russia Today Игорь Овсянников. У бывших супругов - сын и дочь. Никаких иных подробностей гражданского дела не сообщается.

Новый иск против Овсянниковой

"Медиазона" напоминает, что в январе 2023 года тот же Щербинский районный суд частично удовлетворил иск Игоря Овсянникова, в котором он просил лишить экс-супругу прописки в квартире, где он проживает с двумя их общими детьми. Кроме того, мужчина добился через суд, чтобы Овсянникова выплачивала до совершеннолетия сына алименты в размере 35 тысяч рублей, а после - 17 тысяч рублей. Суд также установил, что дочь должна проживать с отцом, а не с матерью.

С антивоенным плакатом в эфир Первого канала

Имя Марины Овсянниковой стало широко известно, когда в марте 2022 года она  появилась за спиной ведущей новостного выпуска в эфире Первого канала с антивоенным плакатом. После акции она уволилась, уехала из России и несколько месяцев работала в Германии. Позднее Овсянникова вернулась в Москву и участвовала в нескольких в антивоенных акциях. Ее трижды штрафовали по статье о "дискредитации" армии.

В августе 2022 года на Овсянникову завели уголовное дело за "фейки" про российскую армию, после того, как она вышла в одиночный пикет с плакатом "Путин - убийца. Его солдаты - фашисты". Ее отправили под домашний арест, из-под которого она сбежала вместе с дочерью. МВД объявило Овсянникову в федеральный розыск, она заочно арестована судом. Судя по ее соцсетям, она в настоящее время вместе с дочерью находится в Париже.

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