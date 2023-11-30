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Экс-госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Анатолий Арни
30 ноября 2023 г.

Бывший глава дипломатии США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде умер в своем доме в Коннектикуте, сообщила основанная Киссинджером консалтинговая компания, не уточнив причину смерти.

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Генри Киссинджер
Генри КиссинджерФото: Adam Berry/Getty Images

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни. Об этом созданная им консалтинговая фирма Kissinger Associates сообщает в ночь на четверг, 30 ноября. Государственный деятель умер накануне в своем доме в штате Коннектикут, указывается далее. О причинах смерти не сообщается.

Хайнц Альфред Киссинджер (Heinz Alfred Kissinger) родился в еврейской семье в баварском городе Фюрт 27 мая 1923 года. В конце 1930-х его семья эмигрировала в США, спасаясь от преследований нацистов.

Лауреат Нобелевской премии мира

В 1960-х - 1970-х годах Киссинджер занимал пост советника по внешней политике, а затем - государственного секретаря при президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Он способствовал среди прочего окончанию войны во Вьетнаме, разрядке напряженности с Советским Союзом и открытию отношений Соединенных Штатов с Китаем. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с вьетнамским политиком Ле Дык Тхо за усилия по заключению Парижского соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме.

После ухода в отставку Киссинджер продолжал давать "геополитические консультации" десяткам мировых лидеров.

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