  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Эмблема ЧВК "Вагнер"
Эмблема ЧВК "Вагнер"Фото: imageBROKER/Siegra Asmoel/imago images
КонфликтыУкраина

Бывший боевик "Вагнера" сбежал в Норвегию

1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 января.

https://p.dw.com/p/4MCLB

На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

++15.50++

Путин назвал "положительной" динамику войны против Украины. "Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в интервью  для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Президент РФ также выразил надежду, что российские военные "еще не один раз порадуют" "своими результатами боевой работы".

Число погибших от ракетного удара в Днепре возросло до 23

++15.10++

Число погибших в результате вчерашнего попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре выросло до 23 человек, говорится в сообщении на сайте городского совета. Один из погибших - ребенок. Ранены 72 человека, среди них 13 детей. Спасено из-под завалов 39 человек, судьба еще 43 пока остается неизвестной.

++14.30++

Экс-командир отделения ЧВК “Вагнер" Андрей Медведев нелегально перебрался из России через границу в Норвегию, попросил там политическое убежище и уже дает показания против Евгения Пригожина и его организации, утверждает YouTube-канал Gulagu.net. На канале вышло видео, где Медведев рассказывает основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину историю своего побега.

Медведев утверждает, что был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер". В частности, под его командованием служил дезертировавший боец Евгений Нужин, которому вагнеровцы на камеру разбили голову кувалдой. По словам Медведева, за несколько месяцев он стал свидетелем многих казней и внесудебных расправ службы безопасности ЧВК "Вагнер" над отказывавшимися воевать против Украины сослуживцами.

В декабре в интернете распространилось видео, на котором мужчина, назвавшийся Андреем Медведевым, рассказывал, что был командиром отделения “Вагнера” под Бахмутом, однако дезертировал из-за одностороннего продления его контракта со стороны ЧВК, а также убийств и издевательств наемников друг над другом. После этого, заявлял Медведев, он подвергся преследованию со стороны как СБ "Вагнера", так и ФСБ.

++14.00++

ВС РФ нанесли удар по жилому кварталу Херсона, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. "По предварительной информации, два человека ранены", - написал он в Telegram.

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Как война в Украине изменила Латвию. Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.
external

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

С начала войны России против Украины, по данным Киева, более 12000 детей были принудительно депортированы на территорию Россию, что привело к разрыву многих семей. Родителям требуются месяцы, чтобы найти собственых детей. И очень трудно вернуть их домой. Корреспондент DW встретилась с матерью, которая только что вернула свою дочь после четырех месяцев нахождения её в России.
Политика13 января 2023 г.03:32 мин.

Горсовет Днепра о 23 погибших в результате попадания ракеты в многоэтажку

Горсовет Днепра о 23 погибших в результате попадания ракеты в многоэтажку
dniprorada.gov.ua
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасатели около обрушившегося подъезда многоэтажного дома в Днепре

От ракетного удара в Днепре погибли более 20 человек

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лубмин, 14.01.2023. Исполнительный директор Deutsche ReGas Инго Вагнер, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и канцлер ФРГ Олаф Шольц дают старт второму немецкому СПГ-терминалу

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Лубмин: были "Северные потоки", теперь будет СПГ-терминал

Экономика и бизнес18 ч. назад
Карикатура Сергея Ёлкина на раскол в компании "Яндекс"

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Bitkom: Россия превращается в карлика на мировом IT-рынке

Экономика и бизнес14 января 2023 г.
Здание парламента Казахстана

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Выборы в сенат Казахстана: кому и зачем они нужны

Политика14 января 2023 г.
Соледар на спутниковом снимке (январь 2023 года)

Споры вокруг Соледара и другие события 324-го дня войны

Споры вокруг Соледара и другие события 324-го дня войны

Конфликты13 января 2023 г.
Посетители "Центра Вагнера" в Санкт-Петербурге

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Насколько сильна ЧВК Вагнера и кому служит Пригожин?

Конфликты13 января 2023 г.
Дым над Соледаром

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Бои за Соледар: как город выглядит сейчас

Конфликты13 января 2023 г.9 фото
На главную страницу