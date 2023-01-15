Бывший боевик "Вагнера" сбежал в Норвегию

На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

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Путин назвал "положительной" динамику войны против Украины. "Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Президент РФ также выразил надежду, что российские военные "еще не один раз порадуют" "своими результатами боевой работы".

Число погибших от ракетного удара в Днепре возросло до 23

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Число погибших в результате вчерашнего попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре выросло до 23 человек, говорится в сообщении на сайте городского совета. Один из погибших - ребенок. Ранены 72 человека, среди них 13 детей. Спасено из-под завалов 39 человек, судьба еще 43 пока остается неизвестной.

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Экс-командир отделения ЧВК “Вагнер" Андрей Медведев нелегально перебрался из России через границу в Норвегию, попросил там политическое убежище и уже дает показания против Евгения Пригожина и его организации, утверждает YouTube-канал Gulagu.net. На канале вышло видео, где Медведев рассказывает основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину историю своего побега.

Медведев утверждает, что был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер". В частности, под его командованием служил дезертировавший боец Евгений Нужин, которому вагнеровцы на камеру разбили голову кувалдой. По словам Медведева, за несколько месяцев он стал свидетелем многих казней и внесудебных расправ службы безопасности ЧВК "Вагнер" над отказывавшимися воевать против Украины сослуживцами.

В декабре в интернете распространилось видео, на котором мужчина, назвавшийся Андреем Медведевым, рассказывал, что был командиром отделения “Вагнера” под Бахмутом, однако дезертировал из-за одностороннего продления его контракта со стороны ЧВК, а также убийств и издевательств наемников друг над другом. После этого, заявлял Медведев, он подвергся преследованию со стороны как СБ "Вагнера", так и ФСБ.

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ВС РФ нанесли удар по жилому кварталу Херсона, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. "По предварительной информации, два человека ранены", - написал он в Telegram.

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

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