 Экс-заключенный, рассказавший об издевательствах над Навальным, уехал в Украину | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2021

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Россия

Экс-заключенный, рассказавший об издевательствах над Навальным, уехал в Украину

Нариман Османов пояснил, что был вынужден покинуть Грузию в целях предосторожности. О жизни оппозиционера в колонии он рассказал ранее в интервью телеканалу "Дождь".

Алексей Навальный в суде

Алексей Навальный в суде

Бывший заключенный покровской ИК-2 Нариман Османов, который в интервью телеканалу "Дождь" рассказал об издевательствах над российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным в этой колонии, уехал из Грузии в Украину.  Сам Османов в пятницу, 19 ноября, пояснил телеканалу "Настоящее время", что сделал это в целях предосторожности - после выхода в эфир его беседы с "Дождем". "В Грузии уже на пятки наступали. Мне звонили из Москвы, сказали: "Они знают твой телефон, ты очень сильно им нужен", - службе из трех букв", - сказал бывший заключенный.

В интервью "Дождю" Османов сообщил, в частности, что отряд, в котором он отбывал наказание вместе с Алексеем Навальным, создали специально "под оппозиционера". По словам Османова, Навального в колонии полностью изолировали. "И мы, естественно, страдали вместе с ним. Психически я до сих пор не восстановился, если честно", - посетовал Нариман Османов.

Согласно его сведениям, на койку, расположенную рядом с койкой вернувшегося из больницы Навального, специально поместили заключенного, который в первые трое суток не давал оппозиционеру спать. Османов считает, что это происходило по указанию руководства колонии.

Преследование Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд смягчил приговор. С учетом срока домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии около 2,5 года.

Адвокаты и соратники политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. С 31 марта по 23 апреля оппозиционер держал голодовку в знак протеста против того, что к нему не пускают врачей. В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального и ряда его ближайших сторонников.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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