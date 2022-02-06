Бывшая бензоколонка в Берлине станет музеем

Этот адрес в Берлине стоит запомнить: Bülowstraße 18. Когда-то здесь по шлангам тек бензин и дизельное топливо. За слегка изогнутой крышей сквозь окна виден фасад небольшого здания бывшей заправочной станции Shell AG, построенной в 1956 году. Это помещение, вместе со старым гаражом, мастерской и новой пристройкой, превратится в музей известного берлинского художника Жоржа Гроса (Georg Groß, 1893-1959). Проект частной инициативы пока рассчитан на пять лет.

"Музей в этом месте - наше предложение городу", - подчеркивает в интервью газете Berliner Zeitung столичный галерист Юрг Юдин (Juerg Judin). Владелец галереи купил старую заправку несколько лет назад. Рядом с ней он разместил пристройку, разбил у бывшего подъезда к бензоколонке небольшой пруд с карпами, обрамив его бамбуком и соснами. Получилась маленькая идиллия в большом городе.

Он сам несколько лет жил и работал здесь, а теперь переезжает, освобождая место для Гроса. "Музей на самом деле слишком мал, картинам художника нужно больше места", - считает Юдин, рассматривая музей Гроса в помещении бывшей бензоколонки как своеобразную прелюдию к более крупному проекту, который должен популяризировать имя берлинского художника в немецкой столице.

Жорж Грос как символ борьбы с нацизмом

Немецкий живописец, график и карикатурист Георг Гросс (Georg Groß), сын трактирщика, в 1916 году изменил правописание своего имени на Жорж Грос (George Grosz). Это был своеобразный протест против Первой мировой войны. Он был дадаистом и нонконформистом, непримиримым врагом милитаризма и национализма. Национал-социалистам не удалось его арестовать, потому что в 1933 году он успел эмигрировать в США. Там он жил и творил, пока незадолго до своей смерти, в 1956 году, не вернулся в Берлин.

Одна из главных работ Жоржа Гроса "Столпы общества", написанная в 1926 году, стала достоянием коллекции Новой национальной галереи (Neue Nationalgalerie) в Берлине, которая находится в нескольких сотнях метров от бывшей бензоколонки и будущего музея художника.

На картине изображены нацист, националист, социал-демократ, судья и милитарист. По мнению Гросса, это были "уважаемые представители немецкого общества" того времени. В нацистской Германии его творчество было причислено к "дегенеративному искусству".

Картина Жоржа Гроса "Каин или Гитлер в аду"

Другая известная картина Жоржа Гроса "Cain or Hitler in Hell" ("Каин или Гитлер в аду") 75 лет находилась в собственности семьи Грос. В 2019 году ее приобрел для своей коллекции Немецкий исторический музей в Берлине (DHM).

Куратор музея Пэй Маттис Карстенс

У нового музея есть своя кураторская группа, в которую входит искусствовед Пэй Маттис Карстенс (Pay Matthis Karstens). "Хотя у музея нет собственной коллекции, для организации выставок он может рассчитывать на то, что осталось из картин художника и произведения из частных коллекций", - уточняет Карстенс.

Музей планирует проводить по две выставки в год, а начать с ранних работ художника Жоржа Гроса, то есть с его картин, которые были известны еще до эмиграции художника в США и под именем Георга Гросса. Первая выставка будет приурочена к официальному открытию музея в мае 2022 года.

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