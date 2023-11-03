Экс-фотографа штаба Навального осудили на 8 лет колонии

Александра Струкова обвиняли среди прочего в призывах к терроризму. Комментарии, за которые его привлекли к суду, начинались со слов "Слава Украине!" и "Долой власть чекистов".

Суд в Москве приговорил 30-летнего фотографа Александра Струкова, который сотрудничал со столичным штабом Алексея Навального, к восьми годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей по делу о "призывах к терроризму" за комментарии под постами в Telegram-канале издания Znak.com. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает правозащитный проект "Первый отдел". "Медиазона" уточняет , что дело разбиралось во 2-м Западном окружном военном суде.

В постановлении о возбуждении дела говорилось, что комментарии Струкова начинались со слов "Слава Украине!", "Долой власть чекистов...", "Всем с добрым утром, долой Путина!". Привлеченный эксперт Данила Михеев счел, что эти высказывания содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к лицам русской национальности, а также направлены на совершение террористических действий, уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии "Единая Россия" и призывают к посягательству на жизнь президента РФ Владимира Путина. Однако позднее защита доказала, что Михеев был не вправе проводить экспертизу, так как не имел необходимого для этого высшего образования, отмечает "Первый отдел".

Александр Струков признан виновным в публичных призывах к терроризму в интернете, "возбуждении ненависти или вражды", а также в оскорблении чувств верующих. После освобождения ему будет запрещено два года администрировать сайты.

Суд также постановил зачесть срок, который Струков провел в следственном изоляторе с задержания в январе 2022 года, день за день, а не один день в СИЗО за два в колонии, потому что его судили по "террористической" статье.

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