Бьют ли западные санкции по медицине в Беларуси?

Хорватская фирма разорвала контракт с Минздравом Беларуси. Власти в Минске говорят, что из-за санкций белорусы могут лишиться нужных им лекарств. Что более всего вредит здравоохранению страны?

Белорусские власти продолжает добиваться отмены западных санкций в отношении Минска, на этот раз речь идет о медицине. Представитель РБ при ООН предупредила, что белорусы, нуждающиеся в лекарствах, могут остаться без них.

Прямого запрета на продажу Беларуси медпрепаратов ни ЕС, ни США не вводили. А расходы белорусского госбюджета на медицину последние пять лет только растут, и все же косвенно введенные Западом ограничения затронули и эту сферу - провален проект по созданию национальной системы электронного здравоохранения. С какими еще проблемами столкнулась медицина в стране - в материале DW.

Как хорватская компания ушла с белорусского рынка

Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что санкции вредят белорусской медицине и могут создать "реальную угрозу для обеспечения необходимыми препаратами наиболее в этом нуждающихся". Зависимость страны от зарубежного оборудования, по данным Минздрава, - 60%, по лекарствам - 50%.

Здание ВОЗ в Женеве Фото: Reuters/D. Balibouse

Западные страны не вводили в отношении Минска санкций, непосредственно касающихся сферы медицины. Напротив, в решениях о принятии ограничений отмечается, что запрет не касается медицинских изделий и препаратов. Благодаря содействию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Беларусь включена в лицензионное соглашение по ряду препаратов для лечения ВИЧ и гепатита С. В текущем году Минздрав зарегистрировал и закупил несколько новых европейских препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза.

Но косвенно санкции все же влияют на медицину, это признавал и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич: "2022 год внес существенные санкционные коррективы в работу по созданию национальной системы электронного здравоохранения". Амбициозный проект был представлен в 2020 году. Тогда же Минздрав заключил договор с компанией Ericsson Nikola Tesla (хорватский филиал шведского производителя телекоммуникационного оборудования), у которой до начала войны в Украине был офис в Минске. Сумма контракта превышала 57 млн долларов.

Хорватская "дочка" шведской компании Ericsson ушла с белорусского рынка Фото: Maxppp/kyodo/dpa/picture alliance

В 2022 году проект должен был быть запущен. Еще нынешней весной хорватская компания в своих отчетах отмечала, что Минск хотя и тесно сотрудничает с РФ, но прямо не участвует в войне, однако через год ушла с рынка. До этого ее операционная прибыль уменьшилась на 15%. "После введения санкций ЕС в отношении Беларуси нам пришлось расторгнуть договор по проекту внедрения электронного здравоохранения и прекратить все новые продажи на этом рынке", - сообщила президент Ericsson Nikola Tesla Гордана Ковачевич.

Теперь Минздрав ищет нового партнера, который все-таки создаст систему электронного здравоохранения до конца 2024 года.

За пять лет финансирование медицины увеличилось на 90 млн евро

Еще один аргумент белорусских властей против санкций озвучил председатель провластного профсоюза медиков Вячеслав Шило: "Здравоохранение - это бюджетный сектор. И от того, как поступают налоги в казну, зависит устойчивость работы этой сферы. Санкции могут негативно сказаться на поступлении налогов и соответственно на снижении финансирования (медицины. - Ред.)".

Детская поликлиника в Минске Фото: DW/E. Danejko

Однако официально расходы Беларуси на здравоохранение не сокращались. Так, в 2020 году из бюджета на медпомощь населению было выделено 577 млн рублей (243 млн евро), в 2021-м - 684 млн (216 млн евро), в 2022-м - 760 млн (262 млн евро), а на 2023-й запланировано 872 млн рублей (292 млн евро).

При этом личные расходы белорусов на лечение остаются на высоком уровне, отмечают эксперты проекта "Нашы грошы". В четвертом квартале 2022 года, по их подсчетам, это 6,5% потребительских расходов населения. В допандемийное время данный показатель составлял 4%, его максимум был зафиксирован в начале 2022 года - 7,2%.

Что на самом деле вредит белорусской медицине

Фонд медицинской солидарности (основан для помощи белорусским медикам, которые пострадали от репрессий со стороны властей) проводит общественный мониторинг системы здравоохранения Беларуси. С началом войны в Украине, по оценкам фонда, ухудшилась ситуация с поставками некоторых лекарств и оборудования, возникли проблемы с расчетами и логистикой - что и является косвенным эффектом от западных санкций. Часть производителей не ждут, пока им запретят работать с Беларусью, а уходят сами - слишком высоки репутационные риски, поясняет координатор фонда Лидия Тарасенко.

"Изменились и правила регистрации препаратов: раньше выдавали разрешение на группу, теперь на каждый препарат нужно получать отдельный документ. Это повышает затраты, а у нас не такой большой рынок, так что поставщики уходят и по коммерческим причинам", - добавляет собеседница.

Однако гораздо больше проблем, по ее мнению, создает неэффективная работа властей. Тарасенко ранее работала в отделении эндоскопии в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) онкологии и медицинской радиологии. Она вспоминает, как годами вместе с коллегами отправляла заявки на оборудование, ждать иногда приходилось 10 лет, и "тогда еще и санкций никаких не было".

Еще один пример, по словам собеседницы, - проваленная программа по скринингу рака толстой кишки. "В 2014 году запустили пилотный проект в нескольких клиниках. Это сложный процесс, который должен быть хорошо организован. В итоге проект провален: где-то не хватило оборудования, а где-то оно через год вышло из строя, вот такую технику закупили. Так что не санкции добивают белорусскую медицину, а неэффективная власть, которая к тому же, скрывает данные о заболеваемости и смертности", - резюмировала Лидия Тарасенко.

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