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Бундесвер закупит 105 танков Leopard и ЗРК Patriot

Ольга Лебедева
3 июля 2024 г.

Бюджетный комитет бундестага ФРГ одобрил выделение 6 млрд евро на закупку крупной партии танков Leopard 2A8, четырех ЗРК Patriot и других вооружений. Танки среди прочего получит литовская бригада бундесвера.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус на танке Leopard 2
Бундесвер получит 105 новых танков Leopard 2Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Бюджетный комитет бундестага одобрил закупку для бундесвера 105 основных боевых танков Leopard 2A8. Кроме того, в согласованный в среду, 3 июля, пакет общей стоимостью порядка 6 млрд евро входят четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot, управляемые ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Из этой суммы 3 млрд евро будет направлена на приобретение танков. Закупку Leopard 2A8 также поддержал комитет бундестага по обороне, одобрив соответствующее предложение Минобороны Германии, отмечает Reuters.

Танки Leopard, в том числе, для литовской бригады

Ожидается, что немецкий производитель бронетехники KNDS поставит бундесверу новые танки до 2030 года. Танками Leopard будет оснащена немецкая бригада в Литве, а также будут закрыты существующие уже многие годы значительные пробелы в оснащении бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius).

"Сегодня мы действительно смогли дать старт важным проектам в сфере вооружения, которые будут реализовываться в ближайшие годы", - указал он. Писториус заверил, что закупка боеприпасов будет значительно ускорена и расширена.

В пакете предусмотрена помощь Украине

По словам председателя комитета Маркуса Фабера (Marcus Faber), тем самым решается сразу несколько вопросов - новые танки будут направлены в Литву для оснащения бригады бундесвера, заменят старые модели Leopard 2 на вооружении немецкой армии, а также предоставят возможность для дальнейшей помощи Украине. "Такие крупные подобные закупки показывают, что мы серьезно относимся к обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе", - заявил Фабер.

Таким образом, у немецкой оборонной промышленности теперь будет горизонт планирования до конца десятилетия, бундесвер пополнит свои арсеналы, а Украина получит необходимые ей вооружения, отмечет агентство dpa.

Бригада бундесвера в Литве

Бригада бундесвера численностью около 5000 военнослужащих, которую планируется разместить в Литве на постоянной основе, будет развернута в 2025 году, а полной ее боеготовности планируется достичь до конца 2027 года. Литовская бригада предполагает постоянное присутствие около 4800 солдат и 200 гражданских служащих в Руднинкае близ Вильнюса и Рукле близ Каунаса.

Глава Минобороны ФРГ назвал этот проект "маяком для новой эры". Таким образом Германия реагирует на потребности Литвы в обеспечении ее безопасности в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, считает Писториус.

 

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