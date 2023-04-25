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Эвакуационный рейс ВВС Германии из Судана
Эвакуационный рейс ВВС Германии из СуданаФото: Jana Neumann/Bundeswehr/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Бундесвер ФРГ прекращает миссию по эвакуации из Судана

Дмитрий Андреев
16 мин. назад

ВВС Германии совершили шесть эвакуационных рейсов, которыми из Судана были вывезены более 600 человек из 30 стран.

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Военно-транспортный самолет ВВС Германии вывез еще около 120 человек из Судана в Иорданию. Как сообщили в министерстве обороны Германии во вторник, 25 апреля, это был последний из запланированных на данный момент эвакуационных рейсов вооруженных сил ФРГ (бундесвера) из охваченной военным конфликтом африканской страны. Граждан ФРГ, которые все еще находятся в Судане и не добрались до аэропорта, в ближайшие дни вывезут эвакуационными рейсами других стран-партнеров.

Всего, по данным информационных агентств, германские ВВС совершили шесть эвакуационных рейсов, которыми из Судана в Иорданию были вывезены более 600 человек из 30 стран. В эвакуационной миссии были задействованы около 1000 немецких военнослужащих. Как отметили в Минобороны ФРГ, после завершения миссии силы бундесвера передислоцируют обратно в Германию, однако они будут находиться в состоянии быстрого реагирования.

Вооруженный конфликт в Судане

С 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования (СБР), которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. В ходе боевых действий, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибли свыше 450 человек, более 4000 получили ранения. После военного переворота, совершенного в октябре 2021 года, Суданом управляет так называемый Переходный суверенный совет под председательством аль-Бурхана. Командир СБР Дагало был его заместителем.

Западные страны, в том числе Германия, начали эвакуацию своих граждан из Судана вскоре после начала вооруженного противостояния. Как отмечает AFP, из-за повышенной опасности миссия бундесвера была начата 23 апреля без требующегося для этого парламентского одобрения. Бундестаг должен проголосовать за соответствующий мандат 26 апреля. При этом федеральное правительство Германии хочет оставить открытой возможность продолжения миссии в Судане до конца мая.

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