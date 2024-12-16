Бундестаг начал обсуждать вопрос о доверии канцлеру Шольцу

Перед голосованием по вопросу доверия Олафу Шольцу он заявил о необхоимости инвестиций в будущее Германии и поддержке Украины. Как ожидается, бундестаг выскажет канцлеру вотум недоверия.

Бундестаг начал обсуждение вопроса о доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz). Выступая с заявлением перед поименным голосованием в понедельник, 16 декабря, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", - указал он.

По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Канцлер также напомнил о расколе коалиции и выходе из нее Свободной демократической партии (СвДП), обвинив ее руководство в "продолжавшемся неделями саботаже собственного правительства". Входящие в состав коалиционного правительства партии несут ответственность за страну, подчеркнул он.

Лидер оппозиции обвинил Шольца в провале экономической политики

Глава крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обвинил Шольца в провальной экономической политике. В настоящее время Германия переживает один из серьезнейших экономических кризисов в послевоенной истории, заявил он.

Мерц указал, что в своей речи Шольц ни разу не упомянул конкурентоспособность немецкой экономики, а вместо этого делает упор на повышение налогов и увеличение долга за счет будущих поколений. По его словам, после сегодняшнего дня Германия испытает облегчение.

Ожидается вотум недоверия Шольцу

Как ожидается, социал-демократу Шольцу откажут в доверии большинство депутатов, в том числе 196 членов ХДС/ХСС. О голосовании против доверия канцлеру также будут голосовать депутаты СвДП, которая вышла из правительственной коалиции в ноябре, а также члены Левой партии, популистских Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и "Альтернативы для Германии".

Кроме того, руководство партии - партнера социал-демократов по правящей коалиции - "Союза-90"/ "зеленых" - призвало своих депутатов не выражать доверие Шольцу и воздержаться на голосовании. . "Для проведения досрочных выборов в бундестаг необходимо отклонить вотум доверия", - пояснила в интервью редакционной сети RND управляющая делами парламентской фракции "зеленых" Ирене Михалич (Irene Mihalic).

Шольц попросит президента ФРГ распустить парламент

Если Шольцу будет вынесен вотум недоверия, он должен будет предложить федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) распустить парламент. Если тот сочтет, что возможности для создания стабильного правительства больше нет, он может распустить бундестаг сразу после вынесения вотума недоверия. Теоретически же в распоряжении президента ФРГ имеется срок до 21 дня, чтобы сделать такой шаг.

Шольц 11 декабря направил председателю бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) письмо с просьбой провести в парламенте голосование о доверии своему правительству.

Раскол правящей коалиции и досрочные выборы в Германии

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода из правящей коалиции СвДП. Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов, председателя СвДП Кристиана Линднера (Christian Lindner), после чего почти все министры-либералы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоявшая из СДПГ, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции были перенесены на 23 февраля выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Гехардом Шрёдером (Gerhard Schröder).