Бундестаг ушел на каникулы со скандалом

Депутаты бундестага в последний день перед летними каникулами не смогли проголосовать за закон об энергетической эффективности, который предусматривает необходимость существенно снизить потребление электричество как промышленностью, так и населением, сообщает телеканал ARD в пятницу, 7 июля.

Причина - недостаток пришедших на заседание депутатов. Бундестагу для принятия решений требуется присутствие в зале как минимум половины депутатов - 369 человек. Однако подсчет показал, что на голосование собрался только 241 депутат. По замечанию вице-президента бундестага Айдан Озогуз (Aydan Özoguz), настоящее число было несколько выше, но некоторые парламентарии из правопопулистской "Альтернативы для Германии", видимо, желая сорвать заседание, не участвовали в подсчете.

Одного из депутатов бундестага оштрафовали

Кроме того, депутат от взодящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Шроди (Michael Schrodi) набросился с ругательствами на представителей оппозиционного Христианско-демократического Союза (ХДС), обвинив их в сотрудничестве с правопопулистами. Президент бундестага Бэрбель Бас (Bärbel Bas) констатировала, что эти "словесные нападки" являются нарушением парламентского порядка, и выписала депутату штраф размером в 1000 евро. Такие нарушения являются редкостью в немецком бундестаге - в последний раз подобное было зафиксировано в 2018 году.

Учитывая, что Конституционный суд Германии не дал до начала каникул проголосовать за закон, направленный на внедрение более экологичных систем отопления, члены правящей коалиции уходят на каникулы в плохом настроении, пишут аналитики.

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