 Бундестаг принял бюджет ФРГ на 2022 год | Новости из Германии о Германии | DW | 03.06.2022

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Германия

Бундестаг принял бюджет ФРГ на 2022 год

Расходная часть бюджета ФРГ объемом около 500 млрд евро предусматривает новую задолженность почти в 140 млрд евро на фоне войны в Украине и COVID-19. Вернуться к "долговому тормозу" вновь не удалось.

Заседание германского бундестага

Заседание германского бундестага

Германский бундестаг в пятницу, 3 июня, подавляющим большинством голосов утвердил бюджет на 2022 год с расходной частью объемом 495,79 млрд евро. За принятие документа проголосовали 403 депутата, 285 парламентариев выступили против, еще один человек воздержался. Для смягчения последствий войны в Украине и пандемии коронавирусной инфекции бюджет предусматривает новую задолженность в размере 138,9 млрд евро - второй по величине за всю историю ФРГ показатель.

При формирования бюджета депутаты бундестага были вынуждены третий год подряд отказаться от закрепленного в конституции "долгового тормоза" - принципа ограничения государственной задолженности. Новые кредиты пойдут на финансирование помощи домохозяйствам и компаниям, испытывающим трудности из-за высоких цен на энергоносители, а также поддержку Киеву и украинским беженцам. В следующем году министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) хочет вернуться к соблюдению "долгового тормоза".

Как правило, бюджет в Германии принимается в конце предыдущего года, но в 2021 году этого сделать не удалось из-за затянувшихся переговоров о формировании правящей коалиции.

Поправки в конституцию для усиления бундесвера

Помимо принятия нового бюджета, бундестаг 3 июня одобрил поправки в Основной закон ФРГ, открывающие путь к выделению дополнительных 100 млрд евро на оснащение бундесвера. В новой статье говорится, что средства на усиление бундесвера могут быть профинансированы за счет кредитов в обход "долгового тормоза".

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили и две трети членов федерального представительства земель - бундесрата. На эти средства в ближайшие годы планируется закупить современное вооружение для германской армии, в том числе самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи.

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  • Смартфон с App Где они покоятся

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    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

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    Дорогие лестницы, мосты и улицы

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    Разведение морских рыб приносит городу убытки

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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