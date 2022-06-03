Бундестаг принял бюджет ФРГ на 2022 год

Германский бундестаг в пятницу, 3 июня, подавляющим большинством голосов утвердил бюджет на 2022 год с расходной частью объемом 495,79 млрд евро. За принятие документа проголосовали 403 депутата, 285 парламентариев выступили против, еще один человек воздержался. Для смягчения последствий войны в Украине и пандемии коронавирусной инфекции бюджет предусматривает новую задолженность в размере 138,9 млрд евро - второй по величине за всю историю ФРГ показатель.

При формирования бюджета депутаты бундестага были вынуждены третий год подряд отказаться от закрепленного в конституции "долгового тормоза" - принципа ограничения государственной задолженности. Новые кредиты пойдут на финансирование помощи домохозяйствам и компаниям, испытывающим трудности из-за высоких цен на энергоносители, а также поддержку Киеву и украинским беженцам. В следующем году министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) хочет вернуться к соблюдению "долгового тормоза".

Как правило, бюджет в Германии принимается в конце предыдущего года, но в 2021 году этого сделать не удалось из-за затянувшихся переговоров о формировании правящей коалиции.

Поправки в конституцию для усиления бундесвера

Помимо принятия нового бюджета, бундестаг 3 июня одобрил поправки в Основной закон ФРГ, открывающие путь к выделению дополнительных 100 млрд евро на оснащение бундесвера. В новой статье говорится, что средства на усиление бундесвера могут быть профинансированы за счет кредитов в обход "долгового тормоза".

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили и две трети членов федерального представительства земель - бундесрата. На эти средства в ближайшие годы планируется закупить современное вооружение для германской армии, в том числе самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи.

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