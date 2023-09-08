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Бундестаг принял закон об отоплении

Даниил Сотников
8 сентября 2023 г.

Принятые поправки подразумевают, что в Германии обяжут устанавливать системы отопления, которые на 65 процентов работают на возобновляемой энергии.

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Вентиль на батарее отопления (фото из архива)
Фото: MiS/imago images

Бундестаг в пятницу, 8 сентября, проголосовал за поправки к закону об энергетике зданий - так называемый закон об отоплении, который подразумевает постепенный отказ от систем отопления, работающих на нефтепродуктах и газе.

Новый закон фактически предусматривает, что каждая новая система отопления, устанавливаемая в будущем в домах, должна будет на 65 процентов работать на возобновляемой энергии. Планируется, что закон вступит в силу в начале 2024 года и первоначально будет применяться только к новым застройкам.

Для всех остальных зданий, где сейчас установлены системы отопления, предлагается переходный период до 2028 года в зависимости от размера муниципалитета. За закон проголосовали 399 депутатов, против - 275, воздержались - 54 человека. Теперь закон должен пройти утверждение в бундесрате, которое состоится в конце сентября.

Дебаты в бундестаге и критика закона

Принятию спорного закона предшествовали ожесточенные дебаты в бундестаге. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "зеленых", защищая его, заявил, что поправки создают правовую определенность и защищают потребителей от высоких цен на энергию. С этим не согласилась оппозиция.

Зампредседателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан (Jens Spahn) в ходе дебатов назвал закон "безумием" и "программой экономического стимулирования популистов". Глава парламентской группы ХСС Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) указал на недостаточное государственное финансирование реализации поправок.

В партии "Альтернатива для Германии" заявили, что нельзя вводить фактический запрет на отопление нефтью и газом и важно поддерживать разнообразие технологий отопления, "чтобы обеспечить функционирующий рынок систем отопления, который создает конкуренцию между системами и, следовательно, низкие, рыночные цены для владельцев".

Правящая коалиция изначально хотела принять закон до летних каникул, но Конституционный суд Германии приостановил принятие, чтобы дать время ознакомиться с поправками. Еще в апреле ассоциация городов и муниципалитетов Германии (DStGB) называла планы коалиции нереалистичными, отмечая, что газом или нефтепродуктами отаплаиваются десятки миллионов зданий и во многих из них недостаточно просто поменять систему отопления. Кроме того, в DStGB указали на невозможность так быстро заменить квалифицированный персонал.

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