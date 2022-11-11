Полный выход ФРГ из атомной энергетики отсрочен до 2023 года

Три последние атомные электростанции Германии будут работать до 15 апреля 2023 года. Первоначально их планировали отключить в конце текущего года. Отсрочка должна обеспечить электроснабжение страны предстоящей зимой.

На фоне кризиса, вызванного дефицитом энергоносителей, германский бундестаг решил отсрочить полный отказ ФРГ от ядерной энергетики и продлить эксплуатацию трех атомных энергоблоков, оставшихся в стране, до 15 апреля 2023 года. Тем самым депутаты поддержали решение, принятое ранее правительством Германии и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Решение нацелено на усиление энергобезопасности предстоящей зимой

В ходе поименного голосования в пятницу, 11 ноября, девять членов партии"Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, в том числе экс-министр охраны окружающей среды ФРГ Юрген Триттин (Jürgen Trittin), выступили против продления эксплуатации АЭС, еще один представитель "зеленых" воздержался. Остальные члены правящей коалиции поддержали решение об отсрочке. В итоге "за" проголосовали 375 парламентариев, "против" - 216, еще 70 воздержались.

Ходатайство оппозиционного блока консерваторов ХДС/ХСС о продлении срока эксплуатации АЭС не менее чем до конца 2024 года было отклонено, как и предложение правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) возобновить финансирование научных разработок в области ядерной энергетики.

Решением продлить на несколько месяцев эксплуатацию АЭС власти Германии рассчитывают усилить безопасность электроснабжения в предстоящий зимний период с учетом прекращения поставок российских нефти и газа. Первоначально окончательное отключение последних немецких АЭС, остающихся в эксплуатации, планировалось на конец 2022 года. Возможное продление их работы вызвало споры внутри правящей коалиции, против него решительно выступали "зеленые".

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