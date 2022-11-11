Полный выход ФРГ из атомной энергетики отсрочен до 2023 года
Ольга Лебедева
56 мин. назад
Три последние атомные электростанции Германии будут работать до 15 апреля 2023 года. Первоначально их планировали отключить в конце текущего года. Отсрочка должна обеспечить электроснабжение страны предстоящей зимой.
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На фоне кризиса, вызванного дефицитом энергоносителей, германский бундестаг решил отсрочить полный отказ ФРГ от ядерной энергетики и продлить эксплуатацию трех атомных энергоблоков, оставшихся в стране, до 15 апреля 2023 года. Тем самым депутаты поддержали решение, принятое ранее правительством Германии и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).
Решение нацелено на усиление энергобезопасности предстоящей зимой
В ходе поименного голосования в пятницу, 11 ноября, девять членов партии"Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в Германии коалицию, в том числе экс-министр охраны окружающей среды ФРГ Юрген Триттин (Jürgen Trittin), выступили против продления эксплуатации АЭС, еще один представитель "зеленых" воздержался. Остальные члены правящей коалиции поддержали решение об отсрочке. В итоге "за" проголосовали 375 парламентариев, "против" - 216, еще 70 воздержались.
Ходатайство оппозиционного блока консерваторов ХДС/ХСС о продлении срока эксплуатации АЭС не менее чем до конца 2024 года было отклонено, как и предложение правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) возобновить финансирование научных разработок в области ядерной энергетики.
Решением продлить на несколько месяцев эксплуатацию АЭС власти Германии рассчитывают усилить безопасность электроснабжения в предстоящий зимний период с учетом прекращения поставок российских нефти и газа. Первоначально окончательное отключение последних немецких АЭС, остающихся в эксплуатации, планировалось на конец 2022 года. Возможное продление их работы вызвало споры внутри правящей коалиции, против него решительно выступали "зеленые".