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ПолитикаГермания

Бундестаг ФРГ одобрил пакет мер по усилению безопасности

Евгений Жуков
18 октября 2024 г.

Предложенный правительством Германии пакет мер в сфере безопасности предполагает ужесточение законодательства об убежище и оружии. Бундесрат не поддержал расширения полномочий органов безопасности ФРГ.

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Полиция в Дюссельдорфе
Вторая часть пакета мер предполагает расширение полномочий органов безопасностиФото: Noah Wedel/picture alliance

Германский бундестаг одобрил принятие пакета мер в области безопасности, предложенного правительственной коалицией. В пятницу, 18 октября, за него проголосовало большинство депутатов.

Первая часть пакета документов предусматривает ужесточение законодательства о предоставлении убежища и о проживании в Германии. В частности, предполагается сокращение государственных социальных пособий для соискателей убежища, подлежащих депортации.

Кроме того, ужесточается законодательство о хранении и применении оружия, будет расширен запрет на ношение ножей.

Бундесрат не поддержал расширения полномочий органов безопасности

Вторая часть направлена на расширение полномочий органов безопасности в борьбе с радикальным исламизмом. Силовики впредь получат право использовать биометрическое распознавание лиц в ходе расследований в отношении предполагаемых экстремистов. Помимо бундестага, оно должна была получить одобрение со стороны представительства федеральных земель - бундесрата, однако не прошла голосования в нем, которое состоялось позднее в этот же день.

"Мы укрепляем внутреннюю безопасность нашей страны в связи с существующими угрозами", - заявила в ходе дебатов в бундестаге министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Принимаемые меры она назвала "сильной реакцией" и "правильным ответом" на рост исламизма, антисемитизма и преступлений с применением насилия. 

Пакет законопроектов по усилению безопасности был разработан после кровопролитного нападения с ножом в Золингене, при котором погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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