Бундестаг не смог проголосовать по вопросу о танках Leopard

На 330-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 19 января (время московское).

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Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Эти танки были замечены в конце декабря на полигоне на юге России.

Развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России: их разработка заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством, отмечает британское ведомство. "Дополнительным вызовом для России станет корректировка логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Таких танков производят мало, а командиры недостаточно знакомы с "Арматой", чтобы доверять ей в бою", - заключает разведка Великобритании.

++15.20++

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине.

Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент.

Депутаты подчеркнули, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. Для этого необходимо найти общий юридически обоснованный путь и добиться снятия иммунитета с руководства России и Беларуси.

Бундестаг не смог проголосовать по вопросу о танках Leopard

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Германский бундестаг не смог провести голосование по вопросу о поставке Украине боевых танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС, сообщает агентство Reuters. Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Консерваторы из ХДС/ХСС в числе прочего предлагали дать согласие на передачу танков Leopard 1 из промышленных запасов или арсеналов третьих стран, а также потребовать от правительства подготовить поставку танков Leopard 2.

++14.35++

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин будет "давить на немцев", чтобы те разрешили передать Украине немецкие боевые танки Leopard и Киев получил возможность "в решающий момент" противостоять возможному российскому наступлению весной, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. "Германия остается одним из наших самых важных союзников, и я хотел бы поблагодарить правительство этой страны за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины", - заявил в Берлине сам Остин, не став ничего говорить о вопросе поставок танков.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее подтвердил готовность Германии оказывать поддержку Украине. "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и территориальную независимость и суверенитет", - заявил он перед встречей с Остином. На военной авиабазе Рамштайн в Германии 20 января состоится очередная конференция западных союзников по оказанию помощи Украине. Ожидается, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой встречи.

++14.05++

Во время полетов над Молодечненским районом Минской области российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К был вынужден экстренно вернуться на аэродром "Мачулищи", передает аналитический проект "Беларускі Гаюн". По его сведениям, у самолета загорелся один из двигателей. Возгорание сопровождалось звуком, который многие ошибочно приняли за взрыв. О том, что в небе был слышен сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, сообщили, в частности, многие жители города Молодечно и его пригородов. Информацию в взрыве в небе над Белорусью распространили и некоторые украинские Telegram-каналы.

Между тем, как пишет "Беларускі Гаюн", речь идет не о взрыве, а о помпаже самолетного двигателя. Помпаж - это особый режим работы, при котором происходит нарушение газодинамической устойчивости двигателя, чреватое его разрушением прямо во время полета. В сообщении проекта говорится, что инцидент произошел с МиГ-31К под регистрационным номером RF-95194, у которого 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах уже загорался двигатель.

Самолеты МиГ-31 являются основными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми Россия уже обстреливала Украину.

Хроника событий 19 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 января 14.00 - 23.59 >>>

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