Бундестаг лишил неприкосновенности депутата от АдГ Бранднера

Суд трижды выносил в отношении Бранднера решение о штрафе за то, что он несколько раз назвал журналистку Der Spiegel Анн-Катрин Мюллер "фашисткой".

Германский бундестаг одобрил возбуждение уголовного дела против депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера (Stephan Brandner) и тем самым лишил его неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба бундестага в четверг, 10 октября. Соответствующая рекомендация Комитета по контролю за выборами, неприкосновенностью и контролю за соблюдением регламента на голосовании получила большинство голосов депутатов из фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые"), а также фракции ХДС/ХСС и парламентских групп Левой партии и "Союза Сары Вагенкнехт".

Фракция АдГ воздержалась, один депутат, не состоящий в какой-либо фракции, проголосовал против, говорится далее в пресс-релизе.

Иск журналистки к депутату Бранднеру

По данным немецких СМИ, уголовное преследование Бранднера связано с иском против него журналистки еженедельника Der Spiegel Анн-Катрин Мюллер (Ann-Katrin Müller), которая специализируется на освещении тем, связанных с АдГ. Как пишет онлайн-издание T-online , в соцсети X политик назвал ее "фашисткой", "главной фашисткой" и "фашисткой из Spiegel".

Штефан Бранднер юрист по образованию. Во фракции АдГ в бундестаге 58-летний политик является заместителем руководителя рабочей группы по вопросам права и вторым парламентским секретарем фракции, напоминают журналисты.

В комментарии T-online вечером 10 октября Штефан Бранднер заявил, что не может назвать точную причину, по которой его лишили депутатской неприкосновенности, иначе ему грозит новый штраф. При этом он заметил: "Чтобы хоть как-то интерпретировать использованное мною понятие в сторону противозаконного, мне не хватает фантазии". По словам политика, он воспользовался общеупотребительным словом, которое и в парламентских дебатах "используется инфляционно, в десятках вариантов". "Я не сделал ничего, кроме того что воспользовался своим правом на свободу слова", - утверждает депутат.

Штрафы Штефана Бранднера

Земельный суд в Берлине уже трижды приговаривал Штефана Бранднера к штрафам. В январе суд вынес решение, что в отношении журналистки Анн-Катрин Мюллер "нет никаких фактических оснований" для того, чтобы называть ее "фашисткой". Два других решения о штрафе были вынесены в апреле и августе - из-за того, что он повторял свое высказывание. По данным T-online, в общей сложности Бранднеру пришлось заплатить 50 000 евро.