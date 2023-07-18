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Украинцы примут участие в берлинском прайде

Виктор Вайц
26 мин. назад

"Be their voice - and ours!" - девиз нынешнего CSD-парада в Берлине. В колонне участников будет и украинская повозка.

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Участники парада в Берлине в июле 2022 года
Участники парада в Берлине в июле 2022 годаФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Организаторы берлинского прайд-парада в этом году хотят продемонстрировать "больше сочувствия и солидарности". 75 грузовиков и множество пеших групп направятся по дороге от улицы Лейпцигерштрассе через Потсдамскую площадь к финальному митингу перед Бранденбургскими воротами. Организаторы ожидают более полумиллиона участников и зрителей, сообщило во вторник, 18 июля, информационное агентство dpa. 

CSD-парад (Christopher Street Day) пройдет в немецкой столице в субботу, 22 июля. И на этот раз в нем примет участие украинская повозка. По информации от организаторов CSD, группа под украинскими флагами проедет в кузове грузовика по улицам Берлина под девизом "Be Pride Like Ukraine" - "Будь горд, как Украина".

При поддержке украинских властей

Украинских участников парада поддержат дипломаты. Ожидается, что перед украинским грузовиком с короткой речью выступит посол Украины в Германии Алексей Макеев - чтобы продемонстрировать поддержку украинского ЛГБТИ-сообщества.

В рейтинге Rainbow Europe, отображающем правовое положение сексуальных и гендерных меньшинств в европейских государствах, Украина занимает 39 место (всего позиций - 49). Однако в последнее время появились инициативы по улучшению ситуации. Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар.

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