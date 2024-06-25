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Брюссель осудил блокирование Россией сайтов ведущих СМИ ЕС

Евгений Жуков
25 июня 2024 г.

По словам замглавы Еврокомиссии, нельзя сравнивать финансируемые Москвой пропагандистские издания и независимые европейские СМИ, подвергшиеся блокировке в России.

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Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова (фото из архива)
Вера Юрова (фото из архива)Фото: Philippe Stirnweiss/European Union

Европейский Союз осудил Москву за блокирование в России доступа к десяткам европейских СМИ в ответ на запрет вещания, наложенный Брюсселем на российские издания. Зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова, во вторник, 25 июня, заявила об абсурдности этих ответных мер РФ.

"Нет, пропагандистские издания, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, - это не то же самое, что независимые СМИ", - написала она в соцсети X.

Россия закроет доступ к 81 европейскому СМИ

Ранее в тот же день МИД РФ объявил об "ограничении доступа к вещанию" 81 средства массовой информации Евросоюза. Фактически будут заблокированы десятки крупнейших европейских изданий, в том числе немецкие Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские El Pais и El Mundo, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и агентство AFP, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

В Москве этот шаг назвали "ответной мерой" на запрет в ЕС "любой вещательной активности" российским РИА "Новости", "Известиям" и "Российской газете". Совет ЕС запретил вещание этих СМИ в мае, решение вступило в силу с 25 июня. В ЕС заявили, что эти издания "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".

 

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