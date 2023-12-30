Британский военный корабль прибыл к берегам Гайаны

Корабль HMS Trent посещает "регионального союзника и партнера по Британскому содружеству" и проведет совместные учения с силами обороны Гайаны, сообщили в британском Минобороны.

Патрульный корабль британского Королевского флота HMS Trent в пятницу, 29 декабря, вошел в территориальные воды Гайаны, усилив напряженность в отношениях Великобритании с Венесуэлой, сообщило агентство AP. Днем ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении маневров с участием 5600 солдат, 28 самолетов и 16 катеров. По его словам, "оборонительные" учения являются ответом на "провокацию и угрозу Соединенного королевства против мира и суверенитета страны".

В свою очередь, президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что ни Венесуэле, ни одному другому государству нечего опасаться действий, совершаемых в территориальных водах страны. У Гайаны "нет амбиций и намерений желать чего-то, что нам не принадлежит".

По сообщению министерства обороны Великобритании, патрульный корабль HMS Trent посещает "регионального союзника и партнера по Британскому содружеству" и проведет совместные учения с силами обороны Гайаны, которые состоят из 3000 военнослужащих, 200 моряков и четырех небольших патрульных катеров типа Barracuda. Как сообщили в МИД Гайаны, британский корабль проведет менее недели в территориальных водах страны.

Конфликт вокруг провинции Эссекибо

Венесуэла и Гайана 14 декабря договорились избегать любого применения силы и не допускать роста напряженности в ходе конфликта вокруг провинции Эссекибо. В начале декабря Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы после прошедшего в Венесуэле референдума по вопросу Эссекибо, в ходе которого, по официальным результатам, 95% проголосовавших высказались за присоединение этого региона.

Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности. После этого Мадуро подписал указы, которые фактически включают Эссекибо в состав Венесуэлы.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году. Речь идет о территории к западу от одноименной реки общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, газа, золота и меди. Конфликт обострился после того, как американский концерн ExxonMobil в 2015 году обнаружил в регионе несколько новых месторождений нефти.

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