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Британский телеканал покажет документальный фильм о Муратове

Даниил Сотников
2 ч. назад

Фильм рассказывает о жизни Муратова от получения Нобелевской премии мира до российского вторжения в Украину и последовавших за этим событиях.

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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на медиафоруме DW
Главный редактор "Новой газеты", нобелевский лауреат Дмитрий МуратовФото: Philipp Boell/DW

Британский телеканал Channel 4 в понедельник, 21 августа, покажет документальный фильм режиссера Патрика Форбса "Цена правды", посвященный главному редактору "Новой газеты", нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову.

"Это история храбрости, неповиновении и просто отказа сдаться Владимиру Путину, чего бы это ни стоило", - говорится в описании фильма. Премьера картины прошла на фестивале документального кино в Шеффилде.

Фильм посвящен событиям полутора лет из жизни Муратова - от получения Нобелевской премии мира в конце 2021 года до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавших за этим событий: отъезда сотрудников "Новой газеты" в Латвию, продажи нобелевской медали, начале работы издания "Новая газета. Европа", нападении на Муратова в поезде Москва-Самара, жестоком избиении журналистки издания Елены Милашиной в Грозном.

"Исследовательский документальный фильм Патрика Форбса - это мощный и часто тревожный портрет экстраординарного человека, чья жизнь и работа воплощают важность свободы слова и то, насколько важна четвертая власть для основ демократии", - описывается фильм в анонсе на сайте фестиваля документального кино в Шеффилде.

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