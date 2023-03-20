Британский "Институт госуправления" - "нежелательный" в РФ

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности британского "Института государственного управления" (Institute for Statecraft) "нежелательной" на территории России. Об этом сообщили в понедельник, 20 марта, в надзорном органе.

В российской Генпрокуратуре считают, что институт "представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

По версии ведомства, при участии организации "фабриковались "доказательства" вмешательства" РФ во внутренние дела европейских государств. В чем именно заключалась эта предполагаемая деятельность института, в сообщении для прессы в деталях не уточнили.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России.

Организация создана при участии Кристофера Доннелли

Institute for Statecraft - британская аналитическая организация. Она была создана в 2009 году при участии Кристофера Доннелли, бывшего офицера британской разведки, который ранее возглавлял Центр исследований СССР в британской королевской военной академии в Сандхерсте. Доннелли в свое время занимал пост спецсоветника генерального секретаря НАТО по вопросам стран Центральной и Восточной Европы.

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