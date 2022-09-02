Британский биолог получил немецкую премию в 1 млн евро

Энтони Хайман удостоен премии Кёрбера за открытие нового состояния биологической материи. Его исследование позволяет лучше понять болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

Британский клеточный биолог Энтони Хайман стал лауреатом немецкой научной премии Кёрбера. Церемония вручения состоялась в мэрии Гамбурга в пятницу, 2 сентября. Исследования ученого дают новую надежду на лечение нейродегенеративных заболеваний, в частности бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера.

В 2009 году при изучении эмбрионов круглых червей Хайман и его команда обнаружили совершенно новое состояние биологической материи: так называемые "конденсаты", которые напоминают мельчайшие капельки, подчиняющиеся в том числе законам биофизики.

Речь идет о белках в высоких концентрациях, которые могут локально накапливаться в клеточной жидкости. Процесс их формирования порой занимает считанные секунды. Обычно они быстро разрушаются, однако при нарушения этого процесса - такие случаи нередко связаны с возрастом - в пораженных клетках могут откладываться токсичные вещества, вызывая нейродегенеративные заболевания. В данный момент биолог работает над поиском препаратов, способных вылечить эти болезни.

Семь обладателей премии Кёрбера позднее стали нобелевскими лауреатами

Премию Кёрбера одноименный немецкий фонд вручает с 1985 года. В первые несколько лет награду присуждали исследовательским группам, а с 2005 года - выдающимся личностям, проводящим исследования в европейском учреждении. Семь ее лауреатов позднее получили Нобелевскую премию. Денежный эквивалент премии Кёрбера составляет 1 миллион евро.

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