  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Британский клеточный биолог Энтони Хайман
Энтони ХайманФото: Friedrun Reinhold
НаукаВеликобритания

Британский биолог получил немецкую премию в 1 млн евро

Павел Мыльников
2 ч. назад

Энтони Хайман удостоен премии Кёрбера за открытие нового состояния биологической материи. Его исследование позволяет лучше понять болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

https://www.dw.com/ru/britanskij-biolog-hajman-polucil-nemeckuu-premiu-razmerom-1-mln-evro/a-63001398

Британский клеточный биолог Энтони Хайман стал лауреатом немецкой научной премии Кёрбера. Церемония вручения состоялась в мэрии Гамбурга в пятницу, 2 сентября. Исследования ученого дают новую надежду на лечение нейродегенеративных заболеваний, в частности бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера.

В 2009 году при изучении эмбрионов круглых червей Хайман и его команда обнаружили совершенно новое состояние биологической материи: так называемые "конденсаты", которые напоминают мельчайшие капельки, подчиняющиеся в том числе законам биофизики.

Речь идет о белках в высоких концентрациях, которые могут локально накапливаться в клеточной жидкости. Процесс их формирования порой занимает считанные секунды. Обычно они быстро разрушаются, однако при нарушения этого процесса - такие случаи нередко связаны с возрастом - в пораженных клетках могут откладываться токсичные вещества, вызывая нейродегенеративные заболевания. В данный момент биолог работает над поиском препаратов, способных вылечить эти болезни.

Семь обладателей премии Кёрбера позднее стали нобелевскими лауреатами

Премию Кёрбера одноименный немецкий фонд вручает с 1985 года. В первые несколько лет награду присуждали исследовательским группам, а с 2005 года - выдающимся личностям, проводящим исследования в европейском учреждении. Семь ее лауреатов позднее получили Нобелевскую премию. Денежный эквивалент премии Кёрбера составляет 1 миллион евро.

Смотрите также:

Чип для перепрограммирования клеток

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ученые Европы и России создали крупнейший в мире рентгеновский лазер (02.09.2017)

Ученые Европы и России создали крупнейший в мире рентгеновский лазер (02.09.2017)

В Гамбурге заработал мощнейший в мире рентгеновский лазер на свободных электронах European XFEL. Это совместный научный проект, главными спонсорами которого выступили Германия и Россия.
Наука
2 сентября 2017 г.
01:22 мин.
external

Как ученые из Украины продолжают исследования во Франции (11.05.2022)

Как ученые из Украины продолжают исследования во Франции (11.05.2022)

История двух украинских биологов, которые сейчас живут и работают во французском Лионе.
Конфликты
11 мая 2022 г.
02:52 мин.
В немецком вузе

Наука требует жертв? Как изменят условия для ученых в Германии

Наука требует жертв? Как изменят условия для ученых в Германии

Для тех, кто работает в немецких вузах, условия не идеальные. У молодых ученых зачастую нет перспектив. Правительство ФРГ намерено изменить печальную ситуацию. Но как? Новые предложения вызвали критику.
Наука
15 июля 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Газохранилище в южной Венгрии

Еврокомиссия призвала ввести "потолок цен" на газ из России

Экономика и бизнес
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура - основатель ВЧК Феликс Дзержинский говорит: "Чистые руки, горячее сердце и … резиновая попа?"

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Путин и резиновая попа: анатомия от советских спецслужб?

Политика
4 ч. назад
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
2 ч. назад
Беларусь

Украина

Вход в одну из школ в Харьковской области после обстрела (фото из архива)

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
19 ч. назад
Украина

Германия

Водородный автомобиль BMW iX5 Hydrogen перед проходной завода концерна в Мюнхене

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

BMW будет выпускать водородные автомобили? Да, но…

Экономика и бизнес
22 ч. назад
Германия
На главную страницу